Тысячи людей заполонили город: как в Минске прощались с убитым участником протестов

У погибшего Александра Трайковского осталась 3-летняя дочь.
В Минске тысячи людей прощаются с погибшим во время протестов 34-летним Александром Тарайковским.
Как сообщает белорусское издание Tut.by, люди приходят с цветами и свечами на Пушкинскую площадь, где 10 августа погиб Александр.
После возложения цветов они выстраиваются в две цепи вдоль улицы Притыцкого.
По данным МВД страны, Александр Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке, в результате мужчина погиб.
Читайте такжеПосле кровавых протестов в Беларуси Лукашенко позвонил Путину: о чем говорили
Однако очевидцы, отмечает издание, утверждали, что у Александра в руке ничего не взрывалось.
У погибшего осталась 3-летняя дочь.
Напомним, тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
Читайте также"Лукашенко плевать": эксперт объяснил, что напугает последнего диктатора Европы
С ночи 9 августа, по данным МВД Беларуси, было задержано почти 7 тыс. участников акций в разных городах страны. 13 августа вечером часть задержанных начали выпускать из изоляторов.