Тысячи людей заполонили город: как в Минске прощались с убитым участником протестов

В Беларуси простились с убитым участником протестов / tut.by

В Минске тысячи людей прощаются с погибшим во время протестов 34-летним Александром Тарайковским.

Как сообщает белорусское издание Tut.by, люди приходят с цветами и свечами на Пушкинскую площадь, где 10 августа погиб Александр.

После возложения цветов они выстраиваются в две цепи вдоль улицы Притыцкого.

По данным МВД страны, Александр Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке, в результате мужчина погиб.

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Однако очевидцы, отмечает издание, утверждали, что у Александра в руке ничего не взрывалось.

У погибшего осталась 3-летняя дочь.

Напомним, тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

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С ночи 9 августа, по данным МВД Беларуси, было задержано почти 7 тыс. участников акций в разных городах страны. 13 августа вечером часть задержанных начали выпускать из изоляторов.