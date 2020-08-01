Задержание диверсантов РФ: в Минске рассказали о новых доказательствах

В Беларуси задержали российских боевиков / Скриншот Беларусь 1

Следственный комитет Беларуси располагает доказательствами, что задержанные под Минском боевики ЧВК Вагнер не собирались покидать республику и лететь в Стамбул.

Об этом заявил представитель ведомства Александр Агафонов в эфире белорусского телеканала ОНТ.

"Как выяснило следствие, лететь туда (в Стамбул, - ред.) они не намеревались", - заявил руководитель следственной группы.

Он уточнил, что все задержанные в Беларуси россияне допрошены с участием защиты, "их показания непоследовательны, а цели нахождения в Беларуси противоречивы".

Агафон заявил, что, по словам допрошенных, "11 человек намеревалось лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турецкую Республику, два - на Кубу, один - в Сирию, один - не знал куда летит, еще трое отказались от показаний".

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"Представляется сомнительным, что одним рейсом в самолете можно совершить перелет в страны различных континентов", - добавил он.

Напомним, ранее Офис Генерального прокурора Украины направил обращение своим белорусским коллегам с запросом о временном аресте задержанных 29 июля боевиков ЧВК Вагнера с целью их последующей экстрадиции на украинскую территорию.