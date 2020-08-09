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"Беспрецедентные репрессии": в Беларуси задержаны десятки независимых наблюдателей

9 августа 2020, 11:18

Независимых наблюдателей не пускают на избирательные участки.

беларусь, выборы
Независимых наблюдателей не пускают на избирательные участки / spring96.org

В Беларуси утром 9 августа, в день проведения президентских выборов, были задержаны не менее 28 наблюдателей кампании Право выбирать 2020, объединяющей оппозиционные партии и движения.

Местонахождение 8 человек выясняется, с вечера они не выходили на связь, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что всего за время наблюдения было задержано не менее 37 наблюдателей.

"Независимых наблюдателей не только не пускают на избирательные участки, но и задерживают в массовом порядке без каких-либо законных оснований. Таких беспрецедентных репрессий против независимых наблюдателей за все выборы в нашей стране не было. В 2020 году власти Беларуси отменили независимый мониторинг", - прокомментировал национальный координатор кампании Виталий Рымашевский.

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Напомним, ночью перед днем выборов в Минске зафиксировали колонны бронетранспортеров.

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На кадрах видно, как на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре Минска стоит колонна из военных автомобилей.

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