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Стало известно о гибели украинца вследствие взрыва в Бейруте

8 августа 2020, 23:58

У погибшего в Киеве осталась мама.

Бейрут,скорая
В Бейруте в результате взрыва погиб украинец / Reuters

В результате масштабного взрыва в Бейруте погиб гражданин Украины Уильям Азар.

Как сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в Facebook, украинцу было 32 года.

"Ему было всего 32. Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой ... Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Уильяма Азара", - написал дипломат.

По словам посла, мать погибшего Наталья Азар проживает в Киеве, ей уже сообщили о трагедии и выразили соболезнование.

Также Осташ опубликовал фотографии погибшего.

/ Фото: Facebook/Игорь Осташ
/ Фото: Facebook/Игорь Осташ

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Как ранее сообщалось, скончалась жена посла Нидерландов в Ливане Яна Уолтманса, 55-летняя Хедвиг Уолтманс-Мольер, раненая во время взрыва в ливанской столице – Бейрут.

Напомним, 4 августа в Бейруте в портовой зоне прогремели мощные взрывы, было повреждено много построек. По последним данным, погибли более 150 человек, пострадали тысячи человек, есть пропавшие без вести.

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