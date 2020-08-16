В Германии рассказали, выгодно ли закупать газ у США / Reuters

Европейским странам невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Белом доме рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.

Об этом сообщает в интервью RT Deutsch Кристиан Пегель ‒ руководитель Министерства энергетики, инфраструктуры и цифровизации Федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

"Я считаю - вопрос, покупать ли нам еще и сжиженный газ, не стоит", — заявил чиновник.

Пегель отметил, что немецкое правительство работает над созданием крупных терминалов СПГ для экспорта. По словам чиновника, в конечном итоге речь идет о сохранении конкурентоспособных вариантов ‒ для того, чтобы можно было выбирать цену между различными предлагаемыми товарами.

По словам Пегеля, в США есть новые и специальные методы добычи СПГ, которые сами по себе дороже, чем у природного газа.

"Ну и сжиженный газ нужно вначале превратить в жидкость, это требует значительного количества энергии, придётся перевозить его на большие расстояния на корабле сюда, в Германию. Таким образом, с точки зрения стоимости это, вероятно, будет невыгодно, но, тем не менее, терминалы СПГ будут построены, чтобы у нас были конкурентоспособные варианты", — подытожил министр.

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Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал ‒ компании, которые участвуют в строительстве газопровода Северный поток-2, планируют в сжатые сроки достроить трубопровод.