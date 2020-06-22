"Г*вна грузинского не достоин": журналист Габуния вновь обругал Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния, который стал известен на весь мир после грубых высказываний в адрес президента России Владимира Путина, вновь обругал главу Кремля.
Во время одного из эфиров, выступая на телеканале Mtavari Arkhi, он перешел на русский язык и нецензурно высказался о Путине и главе Чечни Рамзане Кадырове.
"Володя, дорогой ты мой, Вовочка! Я подумал и решил не осквернять твою могилу. Я, правда, обещал, но не буду этого делать. Ты даже говна грузинского не достоин", — сказал Габуния в адрес Путина.
Также он высказался в адрес чеченского лидера.
"Я уважаю и люблю настоящих, достойных чеченцев, а не Кадырова с его поджатым хвостом, которому без его хозяина Путина нет цены и обычной дворняжки", — добавил он.
Напомним, в начале июля Георгий Габуния в студии крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2, на котором работал ведущим, записал обращение к Владимиру Путину, в котором обозвал его матами. Позже Габунию уволили с Рустави 2.
Впоследствии Габуния дал показания в Генпрокуратуре Грузии.
Кто такой ведущий Георгий Габуния
Георгий Габуния – известный телеведущий телекомпании Рустави 2, один из самых популярных в Грузии.
До видео с приветом Путину Габуния уже обвинили в нарушении принципов Хартии журналистской этики.
Скандал вызвал сюжет об общественных туалетах в Тбилиси, после которого Габуния выступил с резкой критикой работы столичной мэрии и самого градоначальника Давида Нармания. Он обратился прямо к мэру и указал на то, что тот является выходцем из села. При этом Габуния сравнил городские власти с построенными мэрией "туалетами без функции".
Также журналиста обвиняли в богохульстве. В 2018 году Габуния в подводке к сюжету о пересадке деревьев из Аджарии и Гурии в расположенный рядом дендрологический парк миллиардера, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили сказал, что "Иисус Христос допустил ошибку, когда две тысячи лет назад для проповеди пришел в Израиль". По словам Габуния, Иисус два или три года назад должен был прийти в Аджарию, где "его не распяли бы, так как в регионе не осталось бы деревьев для изготовления креста".