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"Г*вна грузинского не достоин": журналист Габуния вновь обругал Путина

Сотрудник СМИ нецензурно высказался о российском лидере.

22 июня 2020, 23:20
Георгий Габуния
Георгий Габуния не скрывает свою ненависть к Путину / Скриншот

Грузинский журналист Георгий Габуния, который стал известен на весь мир после грубых высказываний в адрес президента России Владимира Путина, вновь обругал главу Кремля.

Во время одного из эфиров, выступая на телеканале Mtavari Arkhi, он перешел на русский язык и нецензурно высказался о Путине и главе Чечни Рамзане Кадырове.

"Володя, дорогой ты мой, Вовочка! Я подумал и решил не осквернять твою могилу. Я, правда, обещал, но не буду этого делать. Ты даже говна грузинского не достоин", — сказал Габуния в адрес Путина.

Также он высказался в адрес чеченского лидера.

"Я уважаю и люблю настоящих, достойных чеченцев, а не Кадырова с его поджатым хвостом, которому без его хозяина Путина нет цены и обычной дворняжки", — добавил он.

Напомним, в начале июля Георгий Габуния в студии крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2, на котором работал ведущим, записал обращение к Владимиру Путину, в котором обозвал его матами. Позже Габунию уволили с Рустави 2.

Впоследствии Габуния дал показания в Генпрокуратуре Грузии.

Кто такой ведущий Георгий Габуния

Георгий Габуния – известный телеведущий телекомпании Рустави 2, один из самых популярных в Грузии.

До видео с приветом Путину Габуния уже обвинили в нарушении принципов Хартии журналистской этики.

Скандал вызвал сюжет об общественных туалетах в Тбилиси, после которого Габуния выступил с резкой критикой работы столичной мэрии и самого градоначальника Давида Нармания. Он обратился прямо к мэру и указал на то, что тот является выходцем из села. При этом Габуния сравнил городские власти с построенными мэрией "туалетами без функции".

Также журналиста обвиняли в богохульстве. В 2018 году Габуния в подводке к сюжету о пересадке деревьев из Аджарии и Гурии в расположенный рядом дендрологический парк миллиардера, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили сказал, что "Иисус Христос допустил ошибку, когда две тысячи лет назад для проповеди пришел в Израиль". По словам Габуния, Иисус два или три года назад должен был прийти в Аджарию, где "его не распяли бы, так как в регионе не осталось бы деревьев для изготовления креста".

Георгий Габуния новости Грузии Владимир Путин
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