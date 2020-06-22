"Г*вна грузинского не достоин": журналист Габуния вновь обругал Путина

Георгий Габуния не скрывает свою ненависть к Путину / Скриншот

Грузинский журналист Георгий Габуния, который стал известен на весь мир после грубых высказываний в адрес президента России Владимира Путина, вновь обругал главу Кремля.

Во время одного из эфиров, выступая на телеканале Mtavari Arkhi, он перешел на русский язык и нецензурно высказался о Путине и главе Чечни Рамзане Кадырове.

"Володя, дорогой ты мой, Вовочка! Я подумал и решил не осквернять твою могилу. Я, правда, обещал, но не буду этого делать. Ты даже говна грузинского не достоин", — сказал Габуния в адрес Путина.

Также он высказался в адрес чеченского лидера.

"Я уважаю и люблю настоящих, достойных чеченцев, а не Кадырова с его поджатым хвостом, которому без его хозяина Путина нет цены и обычной дворняжки", — добавил он.

Напомним, в начале июля Георгий Габуния в студии крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2, на котором работал ведущим, записал обращение к Владимиру Путину, в котором обозвал его матами. Позже Габунию уволили с Рустави 2.

Впоследствии Габуния дал показания в Генпрокуратуре Грузии.