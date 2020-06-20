Польша обвинила Путина в манипуляциях для ослабления Запада

Путина в Польше обвинили в информационной агрессии / Reuters

Правительство Польши назвало последнюю статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне манипулированием историей для ослабления Запада.

"Информационная деятельность в области исторической политики позволяет Кремлю показать, что Россия, которая является правопреемницей СССР, победителя нацизма, должна иметь право решать судьбу других стран", - цитирует Европейская правда пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина.

По словам дипломата, Кремль намеренно искажает историю Второй мировой войны и таким образом пытается повлиять на международную политику.

Читайте такжеВ России изменили дату окончания Второй мировой войныВ Варшаве заметили, что российская пропаганда целенаправленно вытесняет правду о советских преступлениях и сотрудничестве Сталина с Гитлером. А Путин в статье указывает, что Польша сама привела к разрушению своей государственности.

Российские атаки на историю, отметил Жарин, направлены на ослабление Запада, подрыв государств-членов НАТО, ослабление доверия к ним, а также формирование имиджа России как защитника, который должен влиять на глобальные решения.

Польский спикер назвал заявления Путина агрессивной политикой Кремля против Запада.

Напомним, известный американский дипломат Александр Вершбоу высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин действует агрессивно и пытается ослабить Украину, чтобы Киев согласился на мир на Донбассе на российских условиях.

Как ранее сообщалось, аналитик Алексей Арестович высказал мнение, что вследствие гражданских беспорядков и политического кризиса в США, а также слома Трампом наднациональных институтов, Украина рискует утратить на время помощь Вашингтона.