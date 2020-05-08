Путин поздравил с Днем победы только украинцев, о Зеленском даже не вспомнил

Путин не поздравил Зеленского с Днем победы / Reuters

Президент России Владимир Путин, электоральная поддержка которого катастрофически упала, разослал поздравительные послания по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам стран бывшего СССР. При этом глава Кремля не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и лидера Грузии Саломе Зурабишвили.

Отметим, 8 мая на сайте Кремля появилось сообщение, что поздравительные телеграммы от Путина были отправлены руководителям и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.

Путин также направил поздравления руководству и народам Великобритании, США и Франции.

В частности, в телеграмме к Дональду Трампу Путин отметил, что Москва никогда не забудет о советско-американском боевом содружестве, а в обращении к Эммануэлю Макрону президент РФ вспомнил о подвиге летчиков эскадрильи "Нормандия — Неман".

Читайте такжеСивохо призвал готовиться к уходу Путина с ДонбассаНапомним, ранее Владимир Путин заявил, что в связи с пандемией коронавируса праздничные мероприятия по случаю 75-й годовщины победы во Второй мировой войне отменяются, в том числе 9 мая на Красной площади не состоится парад Победы.

По словам Путина, праздник состоится, но позже, когда Россия "заставит отступить угрозу, с которой столкнулась сейчас".

Президент России заверил соотечественников, что парад Победы и шествие Бессмертный полк непременно будут проведены.