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Помпео рассказал, будет ли США давить на РФ из-за аннексии Крыма

8 мая 2020, 09:26

Госсекретарь Майк Помпео еще раз высказался по поводу аннексии Крыма Россией

Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео / УНИАН

Госсекретарь и глава Госдепа США Майк Помпео провел телефонную беседу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и рассказал о полной поддержке курса, проводимого руководством официального Киева, в том числе и на мирное урегулирование военного конфликта на Донбассе.

Позднее американское внешнеполитическое ведомство опубликовало по этому поводу официальное коммюнике.

"Секретарь высоко оценил дипломатические усилия Украины перед лицом непримиримости России и ее длительного агрессивного поведения. Секретарь вновь заявил о решительной поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что Штаты будут продолжать санкции против РФ до тех пор, пока она не выполнит Минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма", — говорится в тексте.

Напомним, ранее стало известно - президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру 71-летнего Кейта Дейтона, генерал-лейтенанта в отставке, на должность посла в Украине.
 

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