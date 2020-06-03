Ситуация в США накаляется: в район Вашингтона введены войска для подавления протестов

В федеральный округ Колумбия стянули около 1,6 тысяч американских военных.
Американская армия готова к ликвидации массовых беспорядков на территории государства. Войска привели в состояние повышенной боевой готовности.
Такую информацию сообщает Reuters.
По словам представителя Пентагона, помощника главы Минобороны США Джонатана Хофмана, сейчас военные не оказывают помощь полицейским в процессе восстановления порядка. Однако они готовы применить силу в случае массовых беспорядков.Читайте такжеРазвал США и два президента: к чему приведут беспорядки в Америке
Подчеркивается, что военная полиция, инженерные войска и пехотный батальон будут активно прочесывать территорию в районе Вашингтона.
Во вторник, 2 июня, американские власти ввели в Вашингтоне комендантский час. Несмотря на это несколько тысяч человек собрались вокруг Белого дома, чтобы провести мирный протест. Полиция взяла президентскую резиденцию под усиленную охрану. Правоохранители не применяют силу к протестующим.
Напомним, 25 мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого задушил полицейский при задержании в Миннеаполисе, в городе, а впоследствии и по всей стране, началась массовая волна протестов, переросшая в беспорядки.
В ходе событий американские полицейские арестовывали журналистов и попадали в перестрелку с активистами.
Президент США Дональд Трамп назвал протесты "актом терроризма" и пообещал применить силу для установления порядка.