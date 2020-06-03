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Ситуация в США накаляется: в район Вашингтона введены войска для подавления протестов

3 июня 2020, 09:41

В федеральный округ Колумбия стянули около 1,6 тысяч американских военных.

протесты в США
Военные США готовы применить силу к протестующим / GettyImages

Американская армия готова к ликвидации массовых беспорядков на территории государства. Войска привели в состояние повышенной боевой готовности.

Такую информацию сообщает Reuters.

По словам представителя Пентагона, помощника главы Минобороны США Джонатана Хофмана, сейчас военные не оказывают помощь полицейским в процессе восстановления порядка. Однако они готовы применить силу в случае массовых беспорядков.Читайте такжеРазвал США и два президента: к чему приведут беспорядки в Америке

Подчеркивается, что военная полиция, инженерные войска и пехотный батальон будут активно прочесывать территорию в районе Вашингтона.

Во вторник, 2 июня, американские власти ввели в Вашингтоне комендантский час. Несмотря на это несколько тысяч человек собрались вокруг Белого дома, чтобы провести мирный протест. Полиция взяла президентскую резиденцию под усиленную охрану. Правоохранители не применяют силу к протестующим.

Напомним, 25 мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого задушил полицейский при задержании в Миннеаполисе, в городе, а впоследствии и по всей стране, началась массовая волна протестов, переросшая в беспорядки.

В ходе событий американские полицейские арестовывали журналистов и попадали в перестрелку с активистами.

Президент США Дональд Трамп назвал протесты "актом терроризма" и пообещал применить силу для установления порядка.

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