Новый шанс Трампа: еще один штат США согласился на пересчет голосов

Дональд Трамп и Джо Байден / Фото Reuters

В ряде округов американского штата Висконсин пройдет пересчет голосов на президентских выборах.

Соответствующее решение было принято по требованию штаба президента Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press.

В сообщении отмечается, что решение о пересчете голосов в округах Милуоки и Дейн вызвало бурные дебаты, которые продолжались почти шесть часов. При этом штаб Трампа уже заплатил 3 миллиона долларов, необходимых для пересчета.

Подчеркивается, что округа должны завершить пересчет до 1 декабря. Демократ Джо Байден выиграл в Висконсине с 20 608 голосами, он также выигрывал в округах Дейн и Милуоки с перевесом более чем 2:1.

В Милуоки Байден выиграл с 317 270 голосами против 134 357, в то время как в округе Дейн разница составила 260 185 против 78 800 в пользу Байдена.

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Напомним, после президентских выборов в штате Джорджия приняли решение провести пересчет голосов. В то же время Трамп потребовал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия. Он убежден, что избирательные комиссии должны начать сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с подписями, оставленными избирателями при регистрации.