Новый штамм COVID-19 из ЮАР: чем он опасен и почему хуже "Дельты"

Первый человек, инфицированный новый штаммом за пределами ЮАР, был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
Новый штамм коронавируса из Южной Африки угрожает очередным витком пандемии в мире. Страны уже начали закрывать границы, а Всемирная организация здравоохранения собирается на экстренное заседание. Ученые предполагают, что новый штамм потенциально опаснее "Дельта"-штамма и легко распространяется стремительно, сообщает "РБК-Украина".
Где и когда нашли новый вариант COVID-19
Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября. Случаи заболевания подтвердились в провинции Гаутенг ЮАР у 77 пациентов. Также вирус зафиксирован у 4 человек в Ботсване. Один заболевший прилетел из Южной Африки в Гонконг, где и был установлен диагноз.
По оценкам эпидемиологического центра ЮАР, около 90% новых случаев заболевания в регионе Гаутенг вызваны новым штаммом. Но также вирус мог уже распространиться и в восьми других провинциях страны.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
На данный момент вариант коронавируса обозначен как B.1.1.529, но вероятно, что в дальнейшем ВОЗ присвоит мутации греческое название Nu.
Штамм из ЮАР мутирует сильнее "Дельты"
За трое суток исследований в новом варианте SARS-CoV-2 обнаружено в 2 раза больше мутаций, чем в "Дельте".
В Центре реагирования на эпидемии ЮАР сообщают, что данный штамм сильно эволюционировал. В нем было выявлено наибольшее количество мутаций и свыше 30 из них - в шиповом белке, который открывает "двери" клеток человека для проникновения вируса.
Впятеро больше мутаций обнаружено в рецепторно-связывающей части вируса, которая обеспечивает первый контакт с клетками тела. Для масштабного заражения "Дельте" хватило 2 подобных мутаций.
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Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что Минздрав прогнозирует пик коронавируса в Украине в ближайшие 2-3 недели. Далее до середины декабря должен последовать спад.
До того секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинские ученые завершили исследования мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии.
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