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Новый штамм COVID-19 из ЮАР: чем он опасен и почему хуже "Дельты"

26 ноября 2021, 16:10
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Первый человек, инфицированный новый штаммом за пределами ЮАР, был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

Индийский штамм
Индийский штамм / Reuters

Новый штамм коронавируса из Южной Африки угрожает очередным витком пандемии в мире. Страны уже начали закрывать границы, а Всемирная организация здравоохранения собирается на экстренное заседание. Ученые предполагают, что новый штамм потенциально опаснее "Дельта"-штамма и легко распространяется стремительно, сообщает "РБК-Украина".

Где и когда нашли новый вариант COVID-19

Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября. Случаи заболевания подтвердились в провинции Гаутенг ЮАР у 77 пациентов. Также вирус зафиксирован у 4 человек в Ботсване. Один заболевший прилетел из Южной Африки в Гонконг, где и был установлен диагноз.

По оценкам эпидемиологического центра ЮАР, около 90% новых случаев заболевания в регионе Гаутенг вызваны новым штаммом. Но также вирус мог уже распространиться и в восьми других провинциях страны.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

На данный момент вариант коронавируса обозначен как B.1.1.529, но вероятно, что в дальнейшем ВОЗ присвоит мутации греческое название Nu.

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Штамм из ЮАР мутирует сильнее "Дельты"

За трое суток исследований в новом варианте SARS-CoV-2 обнаружено в 2 раза больше мутаций, чем в "Дельте".

В Центре реагирования на эпидемии ЮАР сообщают, что данный штамм сильно эволюционировал. В нем было выявлено наибольшее количество мутаций и свыше 30 из них - в шиповом белке, который открывает "двери" клеток человека для проникновения вируса.

Впятеро больше мутаций обнаружено в рецепторно-связывающей части вируса, которая обеспечивает первый контакт с клетками тела. Для масштабного заражения "Дельте" хватило 2 подобных мутаций.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что Минздрав прогнозирует пик коронавируса в Украине в ближайшие 2-3 недели. Далее до середины декабря должен последовать спад.

До того секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинские ученые завершили исследования мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии.

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