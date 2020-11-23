Новый взрыв в Нагорном Карабахе: пострадали российские миротворцы

Новый взрыв в Нагорном Карабахе: ранены миротворцы и бойцы Баку / Reuters

Война в Нагорном Карабахе продолжает обрастать новыми жертвами даже после заключения перемирия.

Сегодня, 23 ноября, прогремел взрыв возле города Мадагиз в Тертерском районе: сработала мина. В результате ранены российский миротворец и четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха, сообщило Минобороны РФ. Также сообщается, что погиб азербайджанский военный.

Российский военный доставлен в госпиталь в Баку, его жизни уже ничего не угрожает.

Подрыв снаряда произошел, когда совместная группа россиян и азербайджанцев по обмену телами погибших вела поиски, уточнила российская сторона.

Конфликт в Нагорном Карабахе