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Новый взрыв в Нагорном Карабахе: пострадали российские миротворцы

23 ноября 2020, 17:21

Также сообщается, что погиб азербайджанский военный.

Новый взрыв в Нагорном Карабахе: ранены миротворцы и бойцы Баку
Новый взрыв в Нагорном Карабахе: ранены миротворцы и бойцы Баку / Reuters

Война в Нагорном Карабахе продолжает обрастать новыми жертвами даже после заключения перемирия.

Сегодня, 23 ноября, прогремел взрыв возле города Мадагиз в Тертерском районе: сработала мина. В результате ранены российский миротворец и четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха, сообщило Минобороны РФ. Также сообщается, что погиб азербайджанский военный.

Российский военный доставлен в госпиталь в Баку, его жизни уже ничего не угрожает.

Подрыв снаряда произошел, когда совместная группа россиян и азербайджанцев по обмену телами погибших вела поиски, уточнила российская сторона.

Конфликт в Нагорном Карабахе

  • Армяно-азербайджанский вооруженный конфликт завершился 9 ноября подписанием Арменией, Азербайджаном и Россией заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Ереван выводит свои войска из региона и отдает Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы под контроль Баку. На линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещаются миротворцы РФ.
  • Владимир Путин 7 октября заявлял, что Россия поддерживает Армению в рамках договора ОДКБ, однако не будет вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, так как боевые действия идут не на территории армянского государства.
  • Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что договоренности ОДКБ не распространяются на территорию Нагорного Карабаха.
  • Примечательно, 14 октября армянское Минобороны заявило о ракетном ударе Азербайджана по военному объекту на территории Армении. Азербайджанское военное ведомство данную информацию подтвердило, назвав удар вынужденным. В Кремле на тот момент подчеркнули, что информация проверяется.

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