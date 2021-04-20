Нуланд объяснила, что мешает Украине противостоять России

Виктория Нуланд отметила проблему коррупции в Украине и акцентировала на важности ее преодоления / УНИАН

Номинантка на должность заместителя Государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Украина может стать прочным и стабильным государством, если преодолеет коррупцию.

По ее словам, именно коррупция является инструментом, который использует Кремль, чтобы подорвать Украину изнутри, передает Радио Свобода.

"Первое, что нужно Украине, чтобы быть прочным, стабильным и суверенным государством, это преодолеть повальную коррупцию. Соединенные Штаты приложили большое количество усилий для этого. Но коррупция - это инструмент, который использует Кремль, чтобы разъедать Украину изнутри и подкупать чиновников. Поэтому это в наших общих интересах - работать над этими проблемами", - сказала Нулланд во время слушаний в Сенате.

Она добавила, что поддержка Конгрессом важна, но сама Украина также должна предпринять определенные шаги, чтобы пройти путь преодоления коррупции.

Нуланд считает, что власти Украины "в последние недели сделали важные шаги для решения проблемы, однако еще многое предстоит сделать".

Отметим, Виктория Нуланд курировала вопросы Украины в Госдепартаменте США во время Революции достоинства и после. Она хороша знакома с украинскими реалиями. По словам аналитиков, если Нуланд утвердят в должности заместителя госсекретаря, она будет держать руку на пульсе Украины и региона.

Помощь США Украине - о чем ранее писал Главред: