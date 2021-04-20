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Нуланд объяснила, что мешает Украине противостоять России

20 апреля 2021, 10:59
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Коррупция - "это инструмент, которым пользуется Россия, чтобы разъедать Украину изнутри", считает Виктория Нуланд.

Виктория Нуланд
Виктория Нуланд отметила проблему коррупции в Украине и акцентировала на важности ее преодоления / УНИАН

Номинантка на должность заместителя Государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Украина может стать прочным и стабильным государством, если преодолеет коррупцию.

По ее словам, именно коррупция является инструментом, который использует Кремль, чтобы подорвать Украину изнутри, передает Радио Свобода.

"Первое, что нужно Украине, чтобы быть прочным, стабильным и суверенным государством, это преодолеть повальную коррупцию. Соединенные Штаты приложили большое количество усилий для этого. Но коррупция - это инструмент, который использует Кремль, чтобы разъедать Украину изнутри и подкупать чиновников. Поэтому это в наших общих интересах - работать над этими проблемами", - сказала Нулланд во время слушаний в Сенате.

Она добавила, что поддержка Конгрессом важна, но сама Украина также должна предпринять определенные шаги, чтобы пройти путь преодоления коррупции.

Нуланд считает, что власти Украины "в последние недели сделали важные шаги для решения проблемы, однако еще многое предстоит сделать".

Отметим, Виктория Нуланд курировала вопросы Украины в Госдепартаменте США во время Революции достоинства и после. Она хороша знакома с украинскими реалиями. По словам аналитиков, если Нуланд утвердят в должности заместителя госсекретаря, она будет держать руку на пульсе Украины и региона.

Помощь США Украине - о чем ранее писал Главред:

  • 2 апреля после общения с президентом Байденом Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома заверил его, что Украина никогда не останется одна против агрессии Российской Федерации.
  • Зеленский заверил Байдена, что политика Украины направлена ​​на системную деолигархизацию.
  • Отдельно президент США выразил убеждение, что успех Украины будет успехом всего европейского континента, и подчеркнул неизменную поддержку нашего государства со стороны Соединенных Штатов.
  • В Минобороны Украины заявили, что США готовы поддержать страну в случае эскалации российской агрессии.
  • Соединенные Штаты готовы в случае необходимости рассмотреть возможность увеличить численность американских военных инструкторов по подготовке украинских военных.
новости США Виктория Нуланд новости Украины
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