"Нужно затянуть пояса": Путин готовит "сюрпризы" для россиян - военнослужащий

Российский диктатор хочет затянуть войну и отправить на фронт как можно больше россиян, чтобы добиться хоть каких-то результатов.

Путин может объявить о всеобщей мобилизации в РФ / Коллаж фото pixabay.com, t.me/victor_andrusiv

Российский диктатор Владимир Путин хочет добиться хоть каких-то результатов на фронте в Украине. Он может объявить всеобщую мобилизацию в РФ. Об этом заявил военнослужащий и экс-советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, сообщает ТСН.ua.

Путин будет рассказывать гражданам РФ о том, что война против Украины будет долгой и россиянам нужно "затянуть пояса". Это все может произойти 21 февраля во время обращения диктатора во время Федерального собрания России, считает военный.

"Это будет что-то вроде "война будет затяжной, нам следует затянуть пояса", объявят им так нужную мобилизацию. Думаю, что Путин отметит, что воевать они будут до последнего россиянина", — сказал эксперт.

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Россия пошла в новое наступление на Украину

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали свое новое наступление в Украине. Украинский гарант отметил, что российские атаки уже происходят на нескольких направлениях.

Президент подчеркнул, что украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контрнаступать. Но, в это же время, Западу необходимо оказать больше военной помощи.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск. Украинские защитники отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что к Авдеевке, Бахмуту, Угледару, Марьинке россияне стягивают дополнительные силы. Несколько недель назад было сконцентрировано около 160 батальонов – сейчас уже 190. Это может свидетельствовать о вероятной подготовке новой атаки на годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля.

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