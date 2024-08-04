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Обмен между РФ и Западом: Курносова раскрыла, какие последствия грозят Украине

Юлия Закрепа
4 августа 2024, 02:42
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Ольга Курносова заявила, что Путин никогда не выпустит из зубов ту добычу, которая его интересует.
Обмен между РФ и Западом: Курносова раскрыла, какие последствия грозят Украине
Чем не выгоден обмен РФ и Запада для Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

В интервью Главреду политический аналитик, главный редактор портала After Еmpire Ольга Курносова рассказала, как Путин может использовать масштабный обмен в отношении Украины - будет ли это иметь последствия в войне.

"Если это один из шагов в направлении будущих мирных переговоров, то, конечно, для Украины это будет иметь непосредственные последствия. В контуре возможного соглашения о перемирии возможно, в частности, и снятие санкций. Поэтому надо не забывать, что несмотря на то, что сегодня какое-то количество жертв изо рта людоеда вырвать удалось, но Путин от этого не перестанет быть людоедом", - пояснила Курносова.

Она также считает, что Путин никогда не выпустит из зубов ту добычу, которая его интересует. А Украина это как раз эта добыча.

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"И, конечно же, он хочет не просто каких-то территориальных уступок, а всю территорию Украины иметь под своим имперским господством. Это совершенно очевидно, и любым переговорщикам это надо все время держать в голове. Единственный способ, который может обезопасить Украину, мир, и решить все самые главные вопросы - это освобождение мира от президента Путина. А уж каким образом это произойдет - естественным путем или неестественным - это вопрос открытый. Но одно я могу сказать точно: западный мир должен понять, что никакого табу на вопрос режимчейнджа в России быть не должно, это - интерес общей безопасности", - отметила специалист.

Кто такая Ольга Курносова

Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического толка, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 - депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011-2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

Напомним, что Украина опасается обмена заключенными между РФ и Западом из-за возможных тайных переговоров. В Украине с тревогой восприняли новости об обмене заложниками между Россией и западными странами, учитывая боязнь возможности тайных переговоров без участия Украины.

Курносова считает, что Путин мог согласиться на обмен с Западом ради переговоров с Украиной. Всего обменяли 26 человек. РФ вернула себе киллера ФСБ Вадима Красикова и шпионов Анну и Артема Дульцевых. У главы Кремля на это было несколько причин.

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