Обнародованы фото Протасевича на параде полка Азов: появилась реакция экс-командира

В Сети обнародовали новые фото Протасевича / Телеграм

В Сети обнародовали новые снимки, на которых основатель Нехты Роман Протасевич присутствует на военном параде полка "Азов" в Мариуполе в 2015 году.

На снимках Протасевич находится на параде Азова в Мариуполе в 2015 году - так, он одет в военную форму и обмундирование, и стоит вместе с другими бойцами во второй шеренге. Эти снимки опубликованы журналистами из России Ольгой Скабеевой и Александром Коцем.

Перед этим близкие к властям белорусские СМИ, опубликовали новую партию фото с Романом Протасевичем. По их данным, это снимки из мобильного телефона арестованного оппозиционера. На них он запечатлен в военной форме и с оружием. Судя по фотографиям, у Романа в полку была даже разная амуниция, в которой он фотографировался.

Позже сам основатель батальона Азов Андрей Белецкий в своем Telegram-канале отреагировал на эту информацию о Протасевиче. Так, он заверил, что задержанный в Минске журналист Роман Протасевич был на Донбассе, где работал исключительно как журналист.

Захват самолета Ryanair с журналистом он назвал пиратством, а Протасевича в этой ситуации – "заложником, захваченным фактически террористическим путем".

"Сразу расставлю все точки над "і". Да, Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово", – подчеркнул Белецкий.

Он добавил, что сейчас весь народ Беларуси, как и Роман, оказался в заложниках режима Лукашенко, который уже точно "определился открыто шагать к объединению с Россией". По его словам, для украинцев эти события – не только о грусти за народ соседнего государства, но и 1082 километра общей границы, "безопасность которой теперь под большим вопросом".

"Мы должны всеми доступными нам способами помочь белорусскому народу в их борьбе за свободу от Лукашенко и его режима... Верю, что белорусы, как в свое время и мы на Майдане, смогут прогнать Лукашенко, сделать Беларусь самостоятельным и свободным государством", – написал Белецкий.

Инцидент с самолетом рейса Ryanair в Минске: