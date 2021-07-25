"Обувной" шторм: в Сочи море "подарило" местным жителям тысячи шлепанцев

Люди бросились собирать "морскую" обувь / Скриншот

В России после шторма в море на берег выбросило сотни пар обуви. "Обувной" шторм случился в Сочи. Однако предприимчивые местные люди и туристы не стали терять времене понапрасну и начали собирать "подарок" природы.

Как пишет Telegram-канал "Лента дна", импровизированный шоппинг на берегу моря собрал толпы народу. Люди собирали тапочки и шлепанцы и были несколько возмущены тем, что в это время их снимают на видео.

Найденную обувь сразу же примеряли и, если она была по ноге, искали к ней пару.

Импровизированный шоппинг состоялся в рамках запланированного субботника, спровоцированный штормом накануне, который вынес на берег тонны мусора. Однако, кроме уборки, сочинцы "прикупили" себе "новые" шлепанцы.

Напомним, в российском городе Сочи река Дагомыс из-за дождей вышла из берегов и затопила город.

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Два человека попросили помощи спасателей, чтобы выбраться с "островка" в русле реки.

В Лазаревском районе Сочи локально подтопило улицы, потоки воды образовались на автомобильных дорогах.

Уровень воды в реке Мацеста менее чем за час превысил критические значения. Вода разливается на проезжую часть.