Обвал рубля в РФ и упадок экономики: в США предупредили Москву об ударе в случае вторжения в Украину

Падение рубля и фондового рынка в РФ – ничто по сравнению с тем, что может быть Москве за агрессию против Украины – Госдеп / Reuters

Экономику России ждет падение в случае военного вторжения в Украину, а обвал рубля и фондовых рынков ничто по сравнению с тем, что будет при реализации сценария агрессии против Киева. США готовы приложить максимум усилий для сдерживания российского государства от агрессии против Украины. Об этом заявил спикер американского Госдепа Нед Прайс.

"То, что мы видим сейчас, - это ничто по сравнению с падением российской экономики в случае вторжения в Украину. Мы готовы делать все возможное, чтобы сдержать Россию от новой агрессии", - отметил он в ходе своего брифинга.

Читайте такжеБайден заявил о готовности ввести санкции против Путина в случае нападения России на УкраинуТакже Прайс подчеркнул, что не только Вашингтон предупреждает Москву о последствиях в случае военной атаки на Украину, но и инвесторы с игроками фондовых рынков. Рубль и биржевые индексы России снизились до минимальных показателей за год.

Обвал рубля в России

В понедельник, 25 января, на фондовом рынке РФ снова началось падение. Доллар подорожал до 79 рублей, причем впервые с ноября 2020 года. Российский Центробанк в ответ решил приостановить покупку валюты. Колебания происходят на фоне усиления присутствия Североатлантического альянса в Европе в ответ на угрозу военного вторжения России на территорию Украины.

Смотрите видео ТСН – Байден пригрозил России очень серьезными санкциями в случае военного вторжения в Украину

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Угроза военного вторжения России в Украину

В администрации президента США Джо Байдена со ссылкой на разведку объявили о том, что Россия готовит сценарий по нападению на боевиков "ЛДНР" на Донбассе "под чужим флагом". Ситуация может использоваться для запуска полномасштабного военного вторжения в Украину.

Журналисты CNN со ссылкой на Минобороны Украины заявили о концентрации 127 000 войск у украинских границ. В военном ведомстве допускают ракетные удары со стороны России по стратегически важным объектам.

В Кремле утверждают, что войска России находятся вблизи границ Украины из-за якобы напряженной ситуации в регионе и действий НАТО. Москва называет передвижение военных подразделений "мерами предосторожности".

Президент США Байден предупредил главу Кремля Путина о небывалых санкциях против России в случае военной операции в отношении Украины. Российским банкам могут запретить работать с долларом, что по мнению Байдена приведет к катастрофе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что на фоне заявлений Штатов о новых санкциях против России, в Киеве, дескать, могут пойти на военную операцию по освобождении оккупированного Донбасса.

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