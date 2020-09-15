Оговорка по Фрейду: в Европарламенте Лукашенко назвали президентом Украины

Жозеп Боррель, руководитель дипломатии ЕС, прямо на трибуне Европарламенте допустил забавную оговорку.
Во вторник, 15 сентября, в Европарламенте произошел курьез ‒ руководитель внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель оговорился во время своего выступления перед депутатами.
Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube.
Боррель назвал руководителя Беларуси Александра Лукашенко "нелегитимным президентом Украины", что и вызвало взрывы хохота в зале заседаний.
"Мы считаем выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Александра Лукашенко нелегитимным президентом Украины", ‒ заявил он.
Боррель, однако, мгновенно исправил свою оговорку.
"Конечно, [Лукашенко нелегитимный президент ‒ Главред] Беларуси, и о чем я только думал", ‒ сказал он.
Боррель отметил, что Европейским союз не признал недавние выборы в Беларуси, а значит, не признает и легитимность президента Александра Лукашенко.
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Протесты в Беларуси - ранее Главред сообщал:
- В Беларуси после президентских выборов начались массовые акции протеста.
- Оппозиция страны и ее сторонники не согласны с результатами выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко безоговорочно победил и требуют перемен. Ряд стран мира не признали белорусские выборы.
- Белорусский лидер утверждал, что к организации протестов причастны страны Запада. Лукашенко также говорил, что против Беларуси идет гибридная война.