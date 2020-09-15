Оговорка по Фрейду: в Европарламенте Лукашенко назвали президентом Украины

Александр Лукашенко / Reuters

Во вторник, 15 сентября, в Европарламенте произошел курьез ‒ руководитель внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель оговорился во время своего выступления перед депутатами.

Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube.

Боррель назвал руководителя Беларуси Александра Лукашенко "нелегитимным президентом Украины", что и вызвало взрывы хохота в зале заседаний.

"Мы считаем выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Александра Лукашенко нелегитимным президентом Украины", ‒ заявил он.

Боррель, однако, мгновенно исправил свою оговорку.

"Конечно, [Лукашенко нелегитимный президент ‒ Главред] Беларуси, и о чем я только думал", ‒ сказал он.

Боррель отметил, что Европейским союз не признал недавние выборы в Беларуси, а значит, не признает и легитимность президента Александра Лукашенко.

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