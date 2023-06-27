"Огромное унижение": путч Пригожина обнажил глубокие проблемы режима Путина - FT

Путин пообещал наказать Пригожина за измену, но вместо этого он, похоже, избежал последствий после первой за три десятилетия попытки госпереворота в РФ.

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"Можно поднять бунт против президента и получить прощение. Это означает, что президент не так силен" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Неудачный путч главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина закончился внезапно, но все же обнажил глубокие проблемы в основе путинского режима, поставил под серьезное сомнение вторжение российского диктатора в Украину и породил призрак краха государства, если беспорядки снова вспыхнут. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

"Конечно, это огромное унижение для Путина. Это очевидно. Тысячи людей без всякого сопротивления едут из Ростова чуть ли не в Москву, и никто ничего не может сделать. Тогда [Путин] объявил, что они будут наказаны, и они не были наказаны. Это определенно признак слабости", — сказал российский олигарх, знакомый с президентом РФ с 1990-х годов.

Бывший редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов считает, что легкость, с которой Пригожин начал свой мятеж, отсутствие сопротивления со стороны других силовых структур и восторженный прием местными жителями Ростова его наемников наносят ущерб репутации Путина внутри страны.

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"Оказывается, можно поднять бунт против президента и получить прощение. Это означает, что президент не так силен", - сказал он.

Эти экстраординарные события заставили даже самых ярых сторонников режима опасаться, что за мятежом Пригожина могут последовать новые потрясения.

"Весь мир увидел, что Россия стоит на пороге тяжелого политического кризиса. Да, путч не удался, но за путчами стоят фундаментальные причины. И если эти причины останутся, то путч может повториться. И это может иметь успех", - написал в Telegram российский пропагандист, бывший кремлевский политтехнолог и депутат Сергей Марков.

Неудавшийся мятеж также оказался разрушительным и для Пригожина после того, как ему не удалось добиться отставки министра обороны Сергея Шойгу или командующего российскими силами вторжения Валерия Герасимова.

Кремль заявил, что часть военнослужащих Вагнера подпишет контракты с министерством обороны. Это равносильно унижению после того, как Пригожин сказал, что его группа никогда не подчинится Шойгу — шаг, который лишит его денег и влияния, которые он получил, подчиняясь только лично Путину, пишут журналисты.

По словам человека, знакомого с ним с начала 1990-х годов, после начала восстания Пригожин, похоже, не имел ни малейшего представления о том, как успешно его завершить.

"В какой-то момент он понял, что не знает, что делать дальше. Доедешь до Москвы, а дальше что? Открываешь двери дюжины тюрем, выходят какие-то невообразимые уроды, а потом ты попадаешь в Кремль... И ты не знаешь, что делать", - цитирует FT своего собеседника.

Этот унизительный эпизод, вероятно, побудит Путина ликвидировать главаря ЧВК "Вагнера" и убедиться, что он больше не может угрожать государству, считает Александр Габуев, директор Российского Евразийского центра Карнеги.

"Они обещали никого не трогать, но я думаю, что вполне возможно, что кто-то попадет в тюрьму или умрет при загадочных обстоятельствах, чтобы напугать остальных. Путин, должно быть, уже понял, насколько уязвима система, и попытается ее исправить", - сказал Габуев.

Не сумев остановить восстание, российская элита такж окажется под ударом, поскольку Путин теперь осознает угрозу своей собственной власти.

"Это был огромный провал контрразведки. ЦРУ знало, что это произойдет, а ваши собственные спецслужбы не знали или не сообщали об этом. Так что он собирается закручивать гайки и держать элиту в напряжении", — считает Габуев.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

По данным Telegram-канала Генерал СВР, Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. В частности, Пригожин рассчитывал на народную поддержку, а его друзья в ГУ Генштаба обещали переход на его сторону большого числа военных Вооруженных сил РФ при общем нейтралитете тех, кто не присоединится.

26 июня Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки устроить бунт в РФ. По его словам, поход на Москву был организован, якобы чтобы не допустить закрытие ЧВК, а диктатора Путина он свергать не собирался.

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