Охота за источником COVID-19: США получили огромный каталог данных о вирусах лаборатории Уханя – CNN

В США намерены выяснить, откуда взялся коронавирус / pixabay.com

Спецслужбам США удалось получить доступ к сведениям о вирусах, которые изучала лаборатория Института вирусологии в Ухане, где произошел первый всплеск коронавирусной инфекции COVID-19. В файлах содержатся данные о генетических разработках, при анализе которых американские спецслужбы намерены выяснить, откуда взялся вирус – он возник естественным путем, либо же была утечка из уханьской лаборатории.

Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, в руках спецслужб США появились данные генетических исследований. Конкретно неизвестно, каким образом была получена такая информация. Журналисты полагают, что подобные сведения могли храниться на облачных серверах, поэтому не исключается версия, согласно которой данные были получены в результате хакерского взлома.Читайте такжеВрачи назвали самое опасное место, где можно заразиться коронавирусом

Собеседники телеканала утверждают, что теперь США располагают гигантским каталогом сведений. В них – "генетические чертежи" вирусов. Для того, чтобы обработать такие данные, нужно задействовать масштабные вычислительные мощности. Именно поэтому было решено привлечь к исследованию суперкомпьютеры из американского министерства энергетики.

Помимо этого, говорится в материале, при обработке информации возникла еще одна проблема. Эти файлы на китайском языке и содержат множество профессиональной научной технологии. Следовательно, американцам нужно подключить к работе ученых, владеющих китайским, терминологией, и способных пройти проверку американских спецслужб.

Как утверждают инсайдеры CNN в спецслужбах, там надеются, что полученные данные помогут понять, откуда взялся коронавирус, и каким образом он появился – естественным или же после утечки из лаборатории Уханя.

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Пандемия коронавируса COVID-19

Эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 началась в Китае в конце 2019 года. Первая вспышка заболеваемости была зафиксирована в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила всплеск заражения COVID-19 чрезвычайной ситуацией международного значения. Уже 11 марта ее назвали пандемией.

Согласно данным на 5 августа 2021 года, во всем мире установлено более 201 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекции. Погибло более 4,2 миллиона человек. Более 181 миллиона людей выздоровело.

В Ухане находится Институт вирусологии. Согласно одной из версией, причиной первого всплеска коронавируса стала утечка из уханьской лаборатории.

Президент США Джо Байден ранее призывал американские спецслужбы выяснить, откуда взялся коронавирус. Американцы считают, что именно утечка вируса из лаборатории могла стать причиной вспышки пандемии.

В ВОЗ не исключают, что такая версия может быть правдой, однако призывают провести дополнительные исследования, чтобы выяснить точную причину.