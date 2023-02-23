Оккупант променял семью на идею Путина: его похоронили вместе с 4-летней дочерью

Оккупант решил, что важнее подохнуть, чем предпринять все возможное для спасения ребенка.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

В городе Болотном Новосибирской области 21 февраля прошли похороны ликвидированного в Украине 26-летнего Максима Березовского.

Он служил по контракту в ВС рф на должности мех-вода БМП. Вместе с ним, в этот же день похоронили и его 4-х летнюю дочь, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе .

Он отметил, что Березовский воевал в Украине с 24 февраля.

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"В первый отпуск вернулся домой с ранениями, но врачи быстро поставили его на ноги, и он отправился обратно в Украину. Его жена и дочь ждали в Югре, у 4-летней малышки была опухоль головного мозга, ее нужно было срочно оперировать. Но папаша с мамашей решили, что важнее подохнуть за ВВХ, чем предпринять все возможное для спасения ребенка", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что на войне в Украине был ликвидирован оккупант-священник РПЦ. Он принимал участие в боевых действиях в Донецкой области. Прикомандированный от РПЦ/ФСБ иеромонах Вонифатий был ликвидирован в селе Никольском Волновахского района Донецкой области.

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