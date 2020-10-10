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Омские врачи растолковали анализы отравленного Навального

10 октября 2020, 08:33

Наличие алкоголя в моче и отсутствие его в крови означает, что пациент был пьян часов шесть-восемь назад.

Навальный
Навальный был пьян, заявили врачи Омска / Reuters

Анализы мочи отравленного российского оппозиционера Алексея Навального, взятые у него в Омске 20 августа, показали наличие 0,2 промилле алкоголя, заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи № 1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

При этом, как сказал Сабаев, алкоголь в крови пациента отсутствовал. По словам врача, анализ мочи выполняется автоматически, это — объективный фактор.

Сабаев пояснил, что наличие алкоголя в моче и отсутствие его в крови означает, что пациент был пьян часов шесть-восемь назад. Об этом же мог свидетельствовать и обнаруженный в организме Навального ацетон.

"Алкоголь в моче 0,2 промилле, но отсутствует в крови. Это значит, что алкоголь в стадии выведения. Пациент не пьян, но алкоголь мог быть в крови несколькими часами ранее", - сказал врач.

"Внутренний ацетон максимальный. Это отравление организма собственными продуктами распада. В норме ацетон должен быть отрицательным - выводиться из организма", - добавил врач.

Саабаев подчеркнул, что в случае с Навальным "организм начал убивать сам себя изнутри".

"В данном случае пострадал углеводный обмен, и организм начал убивать сам себя изнутри", - резюмировал Сабаев.

При этом он уточнил, что спровоцировать нарушения поджелудочной железы могла травма, алкогольный эксцесс, некачественная еда.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

  • 6 октября, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.
  • 3 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия введет санкции против России в случае, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен Новичком.
  • 1 октября оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью после того, как его выписали из берлинской клиники Шарите, и заявил, что за его отравлением стоит глава Кремля Владимир Путин. "Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления", ‒ сказал Навальный.

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

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