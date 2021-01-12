"Он был великолепен": Илон Маск расписался в уважении к отцу космонавтики Королеву

Илон Маск / Reuters

Известный американский коммерсант-инноватор, руководитель космической компании SpaceX и автомобильной компании Tesla Motors Илон Маск назвал "великолепным" ракетного конструктора и основоположника советской космонавтики – уроженца украинского города Житомир Сергей Королев.

Именно так Маск прокомментировал пост российской корпорации Роскосмос в Twitter о 114-летии одного из крупнейших ученых в истории ракетостроения. "Он был великолепен", – написал коммерсант-инноватор.

К слову, летом 2020 года Маск общался в Сети с внуком Королева ‒Андреем. Тогда представители Роскосмоса в ответ на твит Маска о том, что Королев "был одним из лучших", написали, что "он был лучшим". Интересно, что Маск подчеркнул украинское происхождение академика, написав его фамилию в том числе и на украинском – "Корольов".

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