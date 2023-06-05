Ополченцы России "покрошили" боевую технику оккупантов на Белгородщине

Добровольцы Легиона Свобода России в Белгородской области применили ударные дроны, при помощи которых уничтожили несколько единиц тяжелой техники войск РФ.

https://glavred.info/world/opolchency-rossii-pokroshili-boevuyu-tehniku-okkupantov-na-belgorodshchine-10475644.html Ссылка скопирована

В Легионе Свобода России заявили, что освобождают Белгородщину от режима Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео ЛСР

Ополченцы России продолжают свою военную операцию в Белгородской области. Они уничтожили несколько единиц боевой техники войск страны-агрессора РФ в районе контрольно-пропускного пункта Шебекино.

Как сообщает пресс-служба Легиона Свобода России, бойцы военного формирования применили ударные дроны, при помощи которых на Белгородщине в районе Шебекино было уничтожено несколько единиц боевой техники врага – 2 танка, 1 БМП-3 и 1 БРДМ.

"Движемся дальше к полному уничтожению режима. Россия будет свободной!" – подчеркнули ополченцы.

видео дня

В Ростовской области поработали партизаны

Также бойцы ЛСР показали, как партизаны в Ростовской области организовали взрыв на железной дороге.

"1 сожжённый дотла блок СЦБ — это помехи в работе всей железнодорожной инфраструктуры области. Простым россиянам это доставит максимум легкие неудобства, а вот военно-промышленный комплекс от опозданий и смен направления движения пострадает куда больше", - подчеркнули ополченцы.

Партизаны организовали взрыв на ж/д на Ростовщине

Белгородщина / Скриншот Главред

Военная операция добровольцев России в Белгородской области

Военные подразделения Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России на Белгородщине проводят операцию, которая направлена на демилитаризацию региона. Добровольцы ведут бои в пригороде Шебекино, Новой Таволжанке, а также других населенных пунктах области.

Согласно оценкам аналитиков DeepState, ополченцы в Белгородской области создали серую зону в 10 квадратных километров. Войска РФ потеряли контроль над КПП Шебекино на границе с Украиной и Новой Таволжанкой. Вдоль границы идут обстрелы.

В американском Институте изучения войны полагают, что Кремль не понимает, какие действия следует предпринять в Белгородской области. В информационном пространстве страны-агрессора России разрастаются хаос, паника и критика Москвы.

Другие новости: