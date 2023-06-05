Ополченцы России "покрошили" боевую технику оккупантов на Белгородщине

Ополченцы России продолжают свою военную операцию в Белгородской области. Они уничтожили несколько единиц боевой техники войск страны-агрессора РФ в районе контрольно-пропускного пункта Шебекино.
Как сообщает пресс-служба Легиона Свобода России, бойцы военного формирования применили ударные дроны, при помощи которых на Белгородщине в районе Шебекино было уничтожено несколько единиц боевой техники врага – 2 танка, 1 БМП-3 и 1 БРДМ.
"Движемся дальше к полному уничтожению режима. Россия будет свободной!" – подчеркнули ополченцы.
В Ростовской области поработали партизаны
Также бойцы ЛСР показали, как партизаны в Ростовской области организовали взрыв на железной дороге.
"1 сожжённый дотла блок СЦБ — это помехи в работе всей железнодорожной инфраструктуры области. Простым россиянам это доставит максимум легкие неудобства, а вот военно-промышленный комплекс от опозданий и смен направления движения пострадает куда больше", - подчеркнули ополченцы.
Партизаны организовали взрыв на ж/д на Ростовщине
Военная операция добровольцев России в Белгородской области
Военные подразделения Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России на Белгородщине проводят операцию, которая направлена на демилитаризацию региона. Добровольцы ведут бои в пригороде Шебекино, Новой Таволжанке, а также других населенных пунктах области.
Согласно оценкам аналитиков DeepState, ополченцы в Белгородской области создали серую зону в 10 квадратных километров. Войска РФ потеряли контроль над КПП Шебекино на границе с Украиной и Новой Таволжанкой. Вдоль границы идут обстрелы.
В американском Институте изучения войны полагают, что Кремль не понимает, какие действия следует предпринять в Белгородской области. В информационном пространстве страны-агрессора России разрастаются хаос, паника и критика Москвы.
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