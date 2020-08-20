Оппозиция Беларуси выдвинула резкое требование режиму Лукашенко

Оппозиция призывает силовиков услышать требования народа / Reuters

Оппозиция Беларуси официально обратилась в Генпрокуратуру, Следственный Комитет, Министерство внутренних дел и Комитет государственной безопасности, требуя в срочном порядке проведения встречи по вопросам выполнения пунктов резолюции Координационного совета.

Об этом сообщается в Telegram-канале созданного оппозиционными силами совета.

"20.08.2020 были направлены официальные обращения в адрес Генеральной Прокуратуры, Следственного Комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в Резолюции", - отмечается в сообщении.Читайте такжеВ Беларуси появилось видео жестокой расправы над демонстрантами

В среду, 19 августа, Координационный совет принял резолюцию, в которой призывает власть прекратить насилие против белорусов, отпустить всех задержанных и политических заключенных, а также признать президентские выборы несостоявшимися и организовать новый избирательный процесс.

Представители Кординационного совета также назвали Украину и Россию дружескими странами и подчеркнули, что не ставят перед собой задачу захвата власти в Беларуси.

Тем временем генпрокуратура Беларуси открыла уголовное дело против Координационного совета, обвинив организацию в захвате власти.