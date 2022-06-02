От броневиков до ЗРК: Беларусь перебрасывает эшелоны техники к границам Украины

В Украине также сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
На Волынском и Полесском направлениях идет переоснащение отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь современными образцами вооружения и военной техники.
Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны, сообщили в Генштабе ВСУ.
В свою очередь белорусский ресурс Белорусский Гаюн сообщает о том, что 1 июня в Гродненском районе Беларуси, на железнодорожных станциях Коробчицы и Свислочь шла техника.
Какую технику перебрасывает Беларусь:
- 37 единиц БМП;
- 5 ЗРК 9К33М3 Оса;
- 2 Урала;
- БРДМ-2;
- БТС-4;
- 2 единицы оснований для ЗРК "Оса" под тентом.
Вся техника принадлежит Беларуси, на многих машинах можно заметить опознавательный знак – красный квадрат.
Сегодня утром этот эшелон уехал из Гродно. Он уже был замечен в Барановичах, а затем в Ивацевичском районе и в направлении Бреста.
Отмечается, что большинство этой техники стояло в Хойниках от 7 мая, погружено на эшелон. Раньше ее использовали для укрепления границы с Украиной в Гомельской области.
Другая меньшая часть также использовалась для усиления границы с Польшей, а теперь ее перевозят в направлении Бреста.
Напомним, на территории республики Беларусь за последние два месяца было установлено передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. В белорусском государстве остается военная техника РФ, которая может передвигаться совместно с колонной военных РБ. При этом продолжаются запуски ракет из Беларуси по Украине.
24 мая в Генеральном штабе ВСУ предупредили об угрозе ракетных и авиаударов по Украины с территории Беларуси. Согласно данным военного командования, дивизион ракет Искандер-М перемещен в Брестскую область. Расстояние до украинской границы - 50 километров.
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