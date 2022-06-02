От броневиков до ЗРК: Беларусь перебрасывает эшелоны техники к границам Украины

Военную технику Беларуси перебрасывают к границам Украины / Скриншот

На Волынском и Полесском направлениях идет переоснащение отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь современными образцами вооружения и военной техники.

Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны, сообщили в Генштабе ВСУ.

В свою очередь белорусский ресурс Белорусский Гаюн сообщает о том, что 1 июня в Гродненском районе Беларуси, на железнодорожных станциях Коробчицы и Свислочь шла техника.

Какую технику перебрасывает Беларусь:

37 единиц БМП;

5 ЗРК 9К33М3 Оса;

2 Урала;

БРДМ-2;

БТС-4;

2 единицы оснований для ЗРК "Оса" под тентом.

Вся техника принадлежит Беларуси, на многих машинах можно заметить опознавательный знак – красный квадрат.

/ t.me/Hajun_BY

Сегодня утром этот эшелон уехал из Гродно. Он уже был замечен в Барановичах, а затем в Ивацевичском районе и в направлении Бреста.

Отмечается, что большинство этой техники стояло в Хойниках от 7 мая, погружено на эшелон. Раньше ее использовали для укрепления границы с Украиной в Гомельской области.

Другая меньшая часть также использовалась для усиления границы с Польшей, а теперь ее перевозят в направлении Бреста.

Напомним, на территории республики Беларусь за последние два месяца было установлено передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. В белорусском государстве остается военная техника РФ, которая может передвигаться совместно с колонной военных РБ. При этом продолжаются запуски ракет из Беларуси по Украине.

24 мая в Генеральном штабе ВСУ предупредили об угрозе ракетных и авиаударов по Украины с территории Беларуси. Согласно данным военного командования, дивизион ракет Искандер-М перемещен в Брестскую область. Расстояние до украинской границы - 50 километров.

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