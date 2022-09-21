Отчаяние в Кремле: мобилизация в РФ не остановит контрнаступление ВСУ – WSJ

ВСУ не остановитмобилизация в РФ / Reuters

"Частичная мобилизация", объявленная Владимиром Путиным в РФ, вряд ли существенно повлияет на темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины, а переброска Россией резервов может разве стабилизировать линию фронта ближе к зиме, когда наступательные операции проводить труднее

По мнению маршала авиации британских ВВС Эдварда Стрингера, "это последний бросок светошумовой гранаты", который "свидетельствует о слабости". Его слова цитирует The Wall Street Journal.

В материале подчеркивается, что российские вооруженные силы не способны принять, обучить и развернуть сотни тысяч новобранцев, а насильно мобилизованные солдаты вряд ли станут мотивированными бойцами.

Авторы считают, что "присоединение" захваченных территорий к РФ не повлияет на выбор Украиной целей для ударов, поскольку ВСУ уже неоднократно атаковали базы россиян в аннексированном Крыму. Кроме того, огонь ведется и в приграничных российских регионах.

При этом в статье уточняется, что было бы ошибкой позволить России воспользоваться тактикой устрашения ядерным ударом для присвоения захваченных территорий, потому что это скажется на европейском порядке безопасности и создаст прецедент.

Также приводится мнение профессора Школы перспективных международных исследований Хопкинса Юджина Финкеля, который заявил об "отчаянии", царящем в Кремле: "Они (россияне – ред.) полны решимости что-то сделать, но не понимают, что именно они делают и как это сделать".

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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