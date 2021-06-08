Отказ США от санкций против СП-2: у Байдена раскрыли детали предупреждения Украине

США говорили Украине о планах по частичному отказу от санкций против Северного потока-2, - Блинкен / Фото Reuters

США делились с Украиной своими планами по вопросу отказа Вашингтона от санкций против компании-оператора газопровода Северный поток-2. Вполне возможно, данные сведения не дошли напрямую до президента Владимира Зеленского. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В ходе своего выступления на слушаниях в международном комитете американского Сената он рассказал о том, что Штаты информировали Украину о своих планах относительно газопровода Северный поток-2. Однако эти сведения могли напрямую не дойти до главы государства Владимира Зеленского.

"Для протокола: мы делились с нашими украинскими партнерами нашими намерениями в отношении "Северного потока 2", может быть, эта информация не дошла напрямую до президента Зеленского, но она точно должна была быть", - подчеркнул Энтони Блинкен.Читайте такжеУ Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2

Напомним, в интервью Axios президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказ США запускать санкции против компании Nord Stream AG его серьезно удивил. По словам украинского гаранта, об этом он узнал из прессы.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей встречи с делегацией США призвал Запад остановить процесс завершения строительства газопровода Северный поток-2. Глава государства подчеркнул, что российский энергетический проект несет угроза национальной безопасности страны.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что после введения в эксплуатацию СП-2 Украина может столкнуться с угрозами терактов и провокаций со стороны России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность, согласно которой у России возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе сертификации и страхования газопровода.

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов считает, что Штаты осуществят попытку остановить СП-2 в том случае, если в Германии на парламентских выборах одержит победу Партия зеленых.