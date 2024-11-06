Отправка войск КНДР на войну с Украиной: СМИ узнали, что Пхеньян получит от РФ

Северная Корея надеется на укрепление ее позиции на переговорах с США.

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КНДР отправляет войска на войну / Коллаж: Главред, фото: KCNA, Википедия

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РФ помогает КНДР в обмен на отправку войск

Ким Чен Ын хочет усилить влияние в регионе и в мире

Северная Корея получает от страны-агрессора РФ продовольствие и нефть, а также помощь в освоении ракетных технологий в ответ на отправку своих военных на войну с Украиной.

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Также одним из выгодных факторов для КНДР являются денежные выплаты для ее солдат в РФ, говорится в материале The Independent.

Как узнала южнокорейская разведка, Москва готова выплачивать каждому солдату до 2 тысяч долларов в месяц, большая часть из которых поступит в бюджет КНДР.

Вместе с тем отправка войск позволяет Ким Чен Ыну получить технологии в ядерной и космической сферах, что укрепит военный потенциал Северной Кореи и ее влияние на региональном уровне.

Подчеркивается, что Пхеньян также заинтересован в развитии спутниковых технологий, систем доставки ракет и получении продовольственной и финансовой помощи от Москвы. Такая поддержка позволяет Ким Чен Ыну продемонстрировать Северную Корею как равноправного партнера, участвуя в альянсе с Россией и ее союзниками.

/ Инфографика: Главред

Кроме того, Северная Корея надеется, что сотрудничество укрепит ее позиции в переговорах с США и даст Ким Чен Ыну "дипломатическое пространство" на международной арене.

В то же время в материале отмечается, что участие в войне предоставляет Пхеньяну возможность модернизировать свою оборонную промышленность и использовать Украину как полигон для современных боевых действий. В этом Ким Чен Ына поддерживает Путин, что может укрепить Северную Корею в ее стремлениях к "военному авантюризму".

Авторы добавляют, что Южная Корея внимательно следит за ситуацией и рассматривает возможность оказания разведывательной и военной помощи Украине, предупреждая об опасных последствиях эскалации.

Что известно о The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

Ранее Владимир Зеленский назвал, сколько военных КНДР находится в Курской области. Курская операция помогла освободить украинских защитников из плена.

Как сообщалось ранее, войска КНДР могут не оправдать надежд РФ. Ранее Северная Корея не посылала крупных сухопутных войск за границу.

Напомним, как сообщал Главред, украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных КНДР. Их число на территории региона увеличивается.

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