"Отправят в Киев и там повесят": Гиркин готовится к трибуналу в Гааге

"Стрелок" уже обсуждает вариант поражения РФ в войне, развязанной против Украины.

Игорь Гиркин ждет, когда его вздернут на виселице / УНИАН

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что его могут отправить в Гаагу на трибунал за военные преступления.

Об этом он заявил в интервью российским пропагандистам. В Сети опубликовали соответствующие кадры.

"Стрелок" уже обсуждает вариант поражения РФ в войне, развязанной против Украины.

По его мнению, после этого его отправят в Гаагу на трибунал за совершенные злодеяния.

"Стоит нам проиграть эту войну, и я просто уеду на пожизненное – в Гаагу. После чего меня отправят в Киев и там повесят", — не сомневается российский военный преступник.

/ Скриншот

Ранее российский пропагандист Владимир Соловьев и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) устроили публичную свару из-за войны в Украине.

Причиной стало то, что Соловьев заявил, что Гиркин поехал воевать в Украину, но "об*****ся" и вернулся.

Напомним, ранее Игорь Гиркин раскритиковал российское военное командование за сооружение неэффективных линий сдерживания на фронте Вооруженых сил Украны. По его словам, такие инженерные сооружения устарели, по меньшей мере, на 80 лет.

По словам террориста, такого рода железобетонные конструкции на сегодняшний день уже не эффективны.

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