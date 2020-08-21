"Отравление Навального": реакция Трампа и новые сведения о состоянии оппозиционера

Дональд Трамп отреагировал на госпитализацию Алексея Навального / Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о госпитализации в Российской Федерации оппозиционера Алексея Навального.

Скоро будет подготовлен доклад о возможном отравлении российского политика, рассказал американский лидер на брифинге в Белом доме.

"Мы следим за этим (за ситуацией вокруг Навального – Ред.)", – сказал президент.

В четверг вечером, 20 августа, Министерство здравоохранения Омской области на своей странице в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте сообщило, в каком состоянии в больнице Омска находится Навальный.

"…Его состояние на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжелое…", – отмечается в сообщении.

В пятницу утром, 21 августа, главврач омской больницы сказал, что состояние оппозиционера несколько улучшилось, но четкой стабильности пока нет, сообщает Telegram-канал Mash.

Читайте также"Помойки Кремля": спикер Навального "разнесла" версию росСМИ насчет отравленияНапомним, Алексею Навальному утром 20 августа стало очень плохо в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционера отправили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала, что политик впал в кому. Спикер считает, что Навальный отравлен, и ответственность за отравление лежит на президенте России Владимире Путине.

Утром 21 августа спикер поделилась сведениями главврача больницы Омска. По ее данным, главврач утверждал, что состояние оппозиционера нестабильное, и поэтому его нельзя перевозить в другую больницу.