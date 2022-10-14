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"Отрубят голову" на Красной площади: дипломат объяснил, чем рискует Путин, обвиняя в провалах генералов

14 октября 2022, 04:50

Российский диктатор стоит перед сверхсложным выбором. Если он сбросит всю вину за провалы в войне на козла отпущения, против него может пойти собственная армия.

Владимир Путин, Владимир Огрызко
Дипломат объяснил, чем рискует Путин, обвиняя в провалах генералов/ Reuters, Главред

Российский диктатор Владимир Путин никогда не признает свою вину за провалы в войне против Украины, хотя очевидно, что все решения в России принимает именно он и без его согласия ничего не делается.

Путин пытается поддерживать миф о том, что "русский царь не может ошибаться". Поэтому в случае, если он ошибся, он обязательно будет искать козла отпущения, на которого спихнет всю вину. Об этом рассказал дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

"Если он ошибается, то должен найти козла отпущения, голову которого должны отрубить на Красной площади и показать народу, что вот он, злой гений, который принес россиянам несчастье", – говорит дипломат.

Однако такой шаг тоже может быть опасным для Путина. Российское военное командование может переполошиться и усомниться в собственной безопасности, если козлом отпущения объявят, к примеру, Шойгу или Герасимова. И тогда они могут выступить против Путина.

"С другой стороны, нельзя не понимать, что если Путин таки отдаст голову Шойгу или Герасимова, других генералов, он сделает чрезвычайно опасный шаг для собственной безопасности. Ведь если можно сдать высших генералов, то что уж говорить о тех людях из высокого командования, которые находятся на поле боя – где гарантия того, что эти генералы не вернутся и не пойдут своими войсками на Москву?", – поясняет дипломат.

По его словам, военное руководство РФ подумает, что может быть с ними, если в России уже "выбрасывают" их высшее руководство.

Для Путина эта ситуация очень сложная, отмечает Огрызко. Ведь ему трудно выбрать, какой из этих двух вариантов выхода из ситуации применить.

"Это сверхсложная ситуация. Путин, наверное, не одну ночь не спит и думает, что ему делать, ибо, с одной стороны, надо искать, на кого можно повесить свои поражения, с другой – нельзя рисковать тем, что армия станет неуправляемой или малоуправляемой, потому что это составит лично для него огромную проблему", – пояснил дипломат.

Ранее Огрызко отмечал, что Путина устранят, и единственной возможностью это сделать будет его смерть. Свергнуть его с престола дипломатическим путем будет крайне сложно, а может даже невозможно. Дипломат уверен, что Путин просто не доживет до Гааги.

Также ранее дипломат рассказывал, что российское общество имеет рабскую ментальность, русские привыкли жить по другой системе координат – не такой, как в цивилизованных странах. Тому вряд ли в ближайшее время в РФ может произойти бунт или революция.

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