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Будет ли революция в РФ: дипломат объяснил, восстанут ли россияне после гибели "чмобиков"

13 октября 2022, 04:30

У россиян другая ментальность, поэтому власти РФ раздадут им за каждого погибшего оккупанта по 5 килограммов рыбы или колесо от "Жигулей" – и они будут молчать.

Мобилизация в России, Владимир Огрызко
Дипломат Огрызко объяснил, восстанут ли россияне после гибели "чмобиков"/ ua.depositphotos.com, Главред, Радио Свобода

Российское общество имеет рабскую ментальность, русские привыкли жить по другой системе координат – не такой, как в цивилизованных странах. Поэтому вряд ли в ближайшее время в РФ может произойти бунт или революция.

Возможность революции "тормозит" также реакция на любые протесты со стороны правоохранителей в РФ – они подавляют их силой. Об этом рассказал дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

"Поэтому я не вижу никаких шансов на то, что в России может что-то подобное произойти (бунт или революция – ред.). Если женщины водят хороводы, и это является протестом, то о каком бунте можно говорить? Если на протест выходят 50-100 человек, которых сразу же дубинками загоняют в воронки и вывозят в тюрьму, какая может быть революция?", – отмечает Огрызко.

Он подчеркнул, что россияне не демонстрируют никакой способности к сопротивлению, зато постоянно показывают свою ментальность рабов.

К протестам россиян не подтолкнет даже мобилизация в РФ и гибель "частично" мобилизованных на войне против Украины, говорит дипломат.

"Даже ужасные потери россиян, которые сейчас начнутся после того, как "чмобиков" будут бросать на смерть, ничего не изменят. В РФ будут только говорить о том, что это герои, которые погибли за Россию, а семьям погибших дадут по пять килограммов рыбы или колесо от "Жигулей" и скажут, что этого достаточно. И люди будут молчать", – рассказывает дипломат.

Определенные изменения внутри страны-агрессора возможны лишь тогда, когда в РФ поймут, что Путина нужно сдавать. А поймут они это тогда, когда Украина победит Россию на поле боя и вернет свои территории, отмечает дипломат.

Ранее дипломат Огрызко отмечал, что у страны-агрессора России после развязывания широкомасштабной войны против Украины осталось только два варианта будущего. И оба они уже зависят от политического решения Запада. Если Запад решится на серьезный шаг, то он даже может подтолкнуть РФ к распаду.

Также ранее сообщалось, что провальная война РФ в Украине привела к тому, что впервые за два десятилетия оппоненты российского диктатора считают вероятной его отставку. В РФ спорят, кто может заменить Путина в Кремле. Впрочем, всё будет зависеть от хода войны. Об этом пишет Politico со ссылкой на Михаила Касьянова – премьер-министра РФ в 2000-2004 годах – и описывает два сценария для Путина.

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