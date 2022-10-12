ФСБ подготовила план отступления для своих офицеров из оккупированной Украины

Большое количество офицеров ФСБ размещено в Крыму. Они получили планы эвакуации из полуострова.
ФСБ России массово хочет эвакуировать своих старших офицеров с оккупированных территорий Украины. Они уже подготовили план отхода. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Офицерам ФСБ уже сообщили маршруты эвакуации в РФ для них и их семей.
"В частности, планы по эвакуации семей работников ФСБ объявлены в Крыму, где размещено большое количество офицеров службы. Между тем мобилизация на полуострове продолжается. Несмотря на то, что российские власти говорят о частичной мобилизации, в Крыму, только по официальным данным, уже похоронили 174 военных армии РФ. Данные далеки от реальности, ведь большое количество не происходит публично",- говорится в сообщении.
Следует отметить, что высшее военное руководство, гаулятеры и "руководители" районов уже начали бежать с оккупированных территорий Украины.
Напомним, после взрыва на Крымском мосту россияне начали массово бежать с оккупированного полуострова. На выезде из Крыма образовались километровые очереди. Паника окутала даже местных коллаборантов и россиян, переехавших на полуостров после 2014 года.
В Луганской области оккупанты испугались контрнаступления ВСУ и начали готовиться к бегству. Они минируют объекты инфраструктуры, здания и территории. К тому же они вывозят все оборудование из школ и больниц.
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