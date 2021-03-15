Партия Меркель проиграла выборы в ключевых регионах

Партия Меркель потерпела поражение на выборах в двух ключевых регионах Германии.
Немецкая партия Христианско-демократический союз канцлера Ангелы Меркель проиграла местные выборы в ключевых федеральных землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц.
Как сообщает Reuters, по данным экзит-пола, в Баден-Вюртемберге победу одерживает партия Зеленые во главе с премьер-министром земли Винфридом Кречманном.
Второе место с 23% занимает Христианско-демократический союз, который находился в правительственной коалиции с Зелеными. Этот результат стал худшим в истории на выборах в ландтаг этой федеральной земли.
В Рейнланд-Пфальце побеждает СДПГ во главе с премьером земли Малу Драер. Партия, которая руководит в земле уже 30 лет, набирает 33,5-34,5% голосов, немного меньше, чем на прошлых выборах в 2016 году.
За ХДС проголосовали 25,5-26%, а за Зеленых - 8,5-9,5%.
Стоит отметить, что в сентябре этого года должны состояться выборы в немецкий Бундестаг.
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Выборы в Германии - о чем ранее сообщал Главред:
- В феврале 2020 года глава политсилы Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сменила на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель заявляла о намерении стать "бундесканцлерин" в 2021 году - сразу после официального окончания срока полномочий Меркель - внезапно отказалась от этого решения.
- Действующий канцлер Ангела Меркель поддержала уход Крамп-Карренбауэр с поста главы партии.
- Уже тогда фаворитом на пост главы ХДС СМИ называли премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.