Партия Меркель проиграла выборы в ключевых регионах

Партия Меркель неожиданно потерпела поражение на выборах / Reuters

Немецкая партия Христианско-демократический союз канцлера Ангелы Меркель проиграла местные выборы в ключевых федеральных землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц.

Как сообщает Reuters, по данным экзит-пола, в Баден-Вюртемберге победу одерживает партия Зеленые во главе с премьер-министром земли Винфридом Кречманном.

Второе место с 23% занимает Христианско-демократический союз, который находился в правительственной коалиции с Зелеными. Этот результат стал худшим в истории на выборах в ландтаг этой федеральной земли.

В Рейнланд-Пфальце побеждает СДПГ во главе с премьером земли Малу Драер. Партия, которая руководит в земле уже 30 лет, набирает 33,5-34,5% голосов, немного меньше, чем на прошлых выборах в 2016 году.

За ХДС проголосовали 25,5-26%, а за Зеленых - 8,5-9,5%.

Стоит отметить, что в сентябре этого года должны состояться выборы в немецкий Бундестаг.

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