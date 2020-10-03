Пашинян назвал главное условие начала переговоров с Азербайджаном по Нагорному Карабаху

В условиях внешней агрессии народ Нагорного Карабаха отступать не намерен, утверждает Никол Пашинян.
Ереван готов приступить к мирным переговорам с Баку по вопросам урегулирования конфликта в районе Нагорного Карабаха в том случае, если Азербайджан прекратит военную операцию.
Об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, сейчас задачей Армении и Нагорного Карабаха является отражение военной агрессии. К этапу переговорного процесса можно будет перейти только в случае приостановки вооруженной конфронтации.
"В случае внешней агрессии задача номер один - защитить население от нападения. Только после этого можно будет говорить о переговорах. В нынешней ситуации широкомасштабной агрессии могу с уверенностью сказать, что народ Карабаха не отступит", - сказал Пашинян.Читайте такжеВойна в Нагорном Карабахе: Иран сделал предупреждение Армении и Азербайджану
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние Азербайджана и Армении вспыхнуло с новой силой утром, 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Азербайджан принял решение о начале военной операции.
- Турция выступила в поддержку Азербайджана. Президент Турецкой республики Реджеп Эрдоган заявил, что США, Россия и Франция не смогли за 30 лет решить конфликт Баку и Еревана, вследствие чего Азербайджан решил принять самостоятельное решение по Нагорному Карабаху.
- Вашингтон, Париж и Москва призвали Азербайджан и Армению прекратить эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе и перейти к мирным переговорам.
- Армения в связи со сложившимися обстоятельствами готова пойти на шаг по признанию независимости Нагорного Карабаха.