Пашинян назвал главное условие начала переговоров с Азербайджаном по Нагорному Карабаху

Азербайджан должен прекратить эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе - Пашинян/ Reuters

Ереван готов приступить к мирным переговорам с Баку по вопросам урегулирования конфликта в районе Нагорного Карабаха в том случае, если Азербайджан прекратит военную операцию.

Об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, сейчас задачей Армении и Нагорного Карабаха является отражение военной агрессии. К этапу переговорного процесса можно будет перейти только в случае приостановки вооруженной конфронтации.

"В случае внешней агрессии задача номер один - защитить население от нападения. Только после этого можно будет говорить о переговорах. В нынешней ситуации широкомасштабной агрессии могу с уверенностью сказать, что народ Карабаха не отступит", - сказал Пашинян.Читайте такжеВойна в Нагорном Карабахе: Иран сделал предупреждение Армении и Азербайджану

Конфликт в Нагорном Карабахе