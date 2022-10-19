Передача оружия - не прямое участие в войне: Яременко рассказал, что Украина может предъявить Ирану

Поставка дронов по нормам международного права не является участием Ирана в войне - Богдан Яременко / Коллаж УНИАН, Reuters, Telegram

​У Украины могут возникнуть сложности с предъявлением претензий Ирану в случае передачи им России вооружений. Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

"Военно-техническое сотрудничество, то есть продажа вооружения, военных технологий не является прямым участием в войне и с правовой точки зрения не может таковой считаться. Так же, как и все те, кто предоставляют Украине оружие, тоже не являются участниками войны с Российской Федерацией. Потому с этой точки зрения нам будет трудно высказать претензии Ирану, если речь идет только о передаче каких-то вооружений, в том числе таких неприятных для нас, как БПЛА или других видов вооружений, в отношении которых появляются публикации о возможном их предоставлении", - говорит дипломат.

Однако, по словам Яременко, присутствие иранских инструкторов или любого персонала Ирана на временно оккупированных территориях Украины - это уже совсем другая квалификация, и здесь против Ирана уже могут быть применены санкции, как международные, так и со стороны Украины.

"Фактически это - уже прямое участие в вооруженной агрессии. То есть пребывание на нашей территории без разрешения, это, хоть и ограничено в количестве, но с правовой точки зрения - полноценное участие в агрессии, и эти подтверждения тоже должны быть фактическими. То есть мы должны найти данные агентурной разведки, фотографии, пеленг радиопереговоров, телефонного общения, перехват сообщений посольств. Это - весь "джентльменский набор", который есть в арсенале каждого серьезного государства, имеющего разведывательные и контрразведывательные службы. Все это будет приниматься во внимание", - сказал Яременко.

Как сообщал Главред, Министерство иностранных дел Украины прямо обвинило Иран в соучастии в военных преступлениях и терактах РФ в Украине. Как заявили в МИД, Тегеран должен прекратить поставки вооружений Москве, иначе его ждет серьезная ответственность.

Кроме того, в Иране планируют передать РФ больше оружия, но пытаются выйти сухими из воды. В стране говорят, якобы не их дело, где будет использоваться это оружие.

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