Переговоры по Донбассу: эксперт рассказал, что потребует Россия от США по Украине

США усилят давление на Россию при Байдене - эксперт / GettyImages

Администрация президента США Джо Байдена заинтересована в продлении с Россией договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). Однако взамен Москва может потребовать, чтобы Вашингтон попытался оказать влияние на Украину с целью выполнения договоренностей по Донбассу на выгодных россиянам условиях.

Об этом заявил эксперт-международник Максим Яли в эфире телеканала Украина 24, комментируя первые телефонные переговоры американского главы государства Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным.

По его словам, в Кремле видят заинтересованность Вашингтона в продлении договора СНВ3, поэтому Россия может потребовать, чтобы США попытались оказать давление на Киев.

"Байден отметил, что в администрации президента заинтересованы в продлении соглашения СНВ-3 о сокращении ядерного потенциала. А в администрации Путина, когда видят такую ​​заинтересованность, то выдвигают обычно собственные условия. Для России Украина является приоритетом, и я убежден, что они будут требовать уступок в урегулировании конфликта на Донбассе, реализации Минских договоренностей именно по собственному сценарию. И будут стараться сделать так, чтобы США оказывали давление на Киев, чтобы Киев стал эти договоренности выполнять, и не обязательно так, как там прописано", - полагает Яли.Читайте такжеБудущий госсекретарь США раскрыл масштабные планы по Украине и России

Также он добавил, что США при президентстве Байдена будут видеть Россию своим главным противником. Давление американцев на РФ усилится, а компромисса между государствами пока не предвидится. При этом Москва попытается торговаться с Вашингтоном и может с этой целью поднять вопрос российско-украинского конфликта на востоке Украины.

"В Кремле, понимая, что американская администрация заинтересована в продлении этого соглашения будут пытаться повышать ставки и максимум для себя выиграть. Хотя на самом деле эта сделка выгодна России, потому что она не заинтересована в новой гонке вооружений, и администрация Трампа шантажировала этим и поднимала ставки. Однако Кремлю тоже удавалось шантажировать, в частности благодаря вопросу Украины", - подчеркнул Максим Яли.

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