"Перемирие" от Путина – цинизм: Россия хочет паузу, чтобы снова напасть на Украину – Госдеп США

Российский диктатор Владимир Путин под своим якобы "призывом к перемирию" на Рождество мог подразумевать скрытый мотив, заявили в американском Госдепе.

Цель заявления Путина о "перемирии" - пауза для повторного нападения на Украину - Госдеп США / Коллаж Кремль, УНИАН

Заявление директора агрессора России Владимира Путина о "перемирии" в войне против Украины на Рождество является цинизмом, и такая оценка подтверждается. Москва уже так делала и сама нарушала свои же "призывы". Страна-оккупант любую паузу стремится использовать для перевооружения и нового нападения на Украину. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

"Вы слышали, как я вчера сказал, что мы рассматриваем призыв Путина к "перемирию" не что иное, как цинизм. Думаю, эта оценка подтвердилась, учитывая то, что мы видели в течение дня (6 января.)", - сказал он в ходе брифинга Госдепа.

Представитель Госдепартамента напомнил, что Москва и раньше делала подобные циничные призывы по "гуманитарному прекращению огня", в частности, в Мариуполе. Впрочем, ее оккупационные войска сами же все и нарушали.

Согласно оценке американского ведомства, Путин мог преследовать "скрытый мотив", когда делал заявление о "перемирии на Рождество". Российское государство будет использовать любую паузу с целью перегруппировки и нового нападения на Украину.

"Мы обеспокоены тем, что Москва будет стремиться использовать любую потенциальную паузу в боевых действиях для перевооружения, перегруппировки и, наконец, для повторного нападения", - подчеркнул Нед Прайс.

Война России против Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее заявил, что силы обороны Украины в марте пойдут в масштабное наступление с целью освобождения своих территорий в границах 1991 года.

Россия должна потерпеть окончательное поражение в войне.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что оккупационная армия России может пойти в новое масштабное наступление на Украину с применением резерва в 200 тысяч солдат. По мнению Арестовича, ВСУ справятся с новыми российскими захватчиками за 2-3 месяца.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что 2023-й год станет годом наступления ВСУ. Атакующую мощь украинской армии усилит военная техника, предоставленная Западом – БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC и ЗРК Patriot. Далее, как полагает Данилов, начнется следующий этап войны – справедливость и возмездие.

Смотрите видео ТСН - войска РФ нарушили фейковое "перемирие" Путина

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