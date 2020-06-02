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Первый случай в истории: в России объяснили решение о запрете на импорт топлива

2 июня 2020, 15:32

Эмбарго не распространяется на транзитное топливо и нефтепродукты, которые ввозят физические лица для некоммерческого пользования.

Нефть, цены
В России обеспокоены проблемами на внутреннем нефтяном рынке / Reuters

Во вторник, 2 июня, вступило в силу принятое 25 мая российским правительством решение, согласно которому до 1 октября в 2020 года на территорию РФ запрещен импорт нефтепродуктов. Решение распространяется на бензины, газойли, дизельное топливо и судовое топливо.

Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс.

Источник отмечает, что это первый прецедент, когда в России вводится эмбарго на импорт нефтепродуктов. Причиной такого решения называют желание властей поддержать своих переработчиков, так как из-за падения спроса на нефтепродукты российский рынок стал премиальным, это может привести к тому, что Россию массово наводнит иностранное топливо.

Примечательно, российский рынок топлива стал премиальным по той причине, что его налоговая составляющая базируется на обратном акцизе на нефть с соответствующей демпферной составляющей. Падение цены на нефть и снижение спроса на "черное золото" привело к тому, что российские нефтяники вынуждены платить демпфер и обратный акциз. Вследствие этого российские нефтепродукты стали дороже зарубежных, а рынок РФ стал выгодным для импортных нефтепродуктов.

В Минэнерго подчеркнули, что данные меры должны помочь стабилизировать российский нефтяной рынок.

Напомним, серьезные убытки терпит и российский газовый монополист Газпром, который только за первый квартал 2020 года потерял более 4 миллиардов долларов прибыли.

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