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Пескову показали убийство войсками РФ жительницы Бучи: спикер Кремля в ответ начал лгать

11 апреля 2022, 11:18

Журналист подчеркнул, что есть точная геолокация и дата преступления российских оккупантов.

Песков
Песков стал отрицать преступления армии РФ в Буче / Reuters

Ведущий телеканала SkyNews показал пресс-секретарю Дмитрию Пескову преступления оккупационных российских войск в Украине. Когда Песков заявил, что россияне якобы не устраивали геноцид украинцев, ему продемонстрировали кадры убийства жительницы города Буча Киевской области. Доказательства фактически неопровержимые, однако он начал лживо оправдываться и отрицать вину армии РФ.

Во время интервью британскому телеканалу SkyNews они начали говорить о зверствах российских оккупантов в Буче под Киевом. Песков стал оправдываться и говорить о якобы непричастности оккупантов к преступлениям. Войска РФ, дескать, не имеют отношения к убийствам людей, тела которых оказались на улицах города.

В ответ ведущий показал ему, как экипаж российской боевой машины расстреливает женщину, ехавшую на велосипеде. Он также уточнил, что информация о точной геолокации и дате преступления есть.

Песков попытался возразить, посеять сомнения, и спросил, откуда, дескать, стало понятно, что к преступлению причастна армия РФ.

После этого журналист показал ему увеличенный кадр, на котором заметно, что на броне обозначен символ рашизма буква V.

Преступления России в Буче

Российские оккупанты в марте захватили город Буча Киевской области. Мэр города Анатолий Федорук 31 марта сделал заявление, согласно которому силы обороны Украины освободили Бучу от российских оккупантов.

Во время отступления войска РФ заминировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры, а также ряд участков.

Российская армия творило зверства в Буче. Солдаты насиловали и убивали мирных украинцев. В ходе захвата города убиты сотни гражданских лиц. Тела людей лежали на улицах города. На многих телах были белые повязки. Некоторые люди были расстреляны со связанными руками. Среди убитых и замученных мужчины, женщины, дети.

В братской могиле в Буче похоронили 280 местных жителей. Мэр города Федорук усказал, что некоторым погибшим было по 14 лет.

В РФ заявили, что убийства мирных жителей, дескать, произошло после того, как с Киевской области были выведены российские войска.

Но спутниковые снимки компании Maxar Technologies продемонстрировали, что тела погибших людей на улицах Бучи начали появляться еще в середине марта, когда город был под контролем оккупантов.

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