Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против Омикрона

Вакцина Pfizer / Reuters

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против коронавируса с акцентом на защиту от штамма Омикрон.

Как сообщает Pfizer, компании начинают клинические испытания вакцины-кандидата для оценки ее безопасности, переносимости и иммуногенности.

Исследование будут проводить на здоровых людях в возрасте от 18 до 55 лет.

"Хотя исследования и реальные данные показывают, что бустеры продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и госпитализации из-за Омикрона, мы признаем необходимость быть готовыми к тому, что эта защита со временем ослабнет", - заявила старший вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок вакцин в Pfizer Катрин Янсен.

Иммунитет от COVID при Омикроне ослабевает быстрее

По словам генерального директора и соучредителя BioNTech Угура Шахина, новые данные доказывают, что иммунитет от COVID при Омикроне ослабевает быстрее, чем было с предыдущими штаммами.

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"Это исследование является частью нашего научно обоснованного подхода к разработке вакцины на основе вариантов, которая обеспечивает такой же уровень защиты от Омикрона, как от более ранних вариантов, но с большей продолжительностью защиты", - добавил он.

В испытаниях примут участие 1420 человек, разделенных на три группы:

привитые стандартной вакциной Pfizer (две дозы) получат еще одну или две дозы вакцины от Омикрона

привитые тремя дозами вакцины Pfizer получат одну дозу стандартной вакцины или вакцины против Омикрона

ранее невакцинированные, которые получат три дозы вакцины против Омикрона

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Как ранее сообщал Главред, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мариия ван Керкхове заявила о том, что новые штаммы коронавируса могут быть еще более заразными, чем бушующий Омикрон.

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