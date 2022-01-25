Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против Омикрона

В испытаниях примут участие 1420 человек.
Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против коронавируса с акцентом на защиту от штамма Омикрон.
Как сообщает Pfizer, компании начинают клинические испытания вакцины-кандидата для оценки ее безопасности, переносимости и иммуногенности.
Исследование будут проводить на здоровых людях в возрасте от 18 до 55 лет.
"Хотя исследования и реальные данные показывают, что бустеры продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и госпитализации из-за Омикрона, мы признаем необходимость быть готовыми к тому, что эта защита со временем ослабнет", - заявила старший вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок вакцин в Pfizer Катрин Янсен.
Иммунитет от COVID при Омикроне ослабевает быстрее
По словам генерального директора и соучредителя BioNTech Угура Шахина, новые данные доказывают, что иммунитет от COVID при Омикроне ослабевает быстрее, чем было с предыдущими штаммами.
"Это исследование является частью нашего научно обоснованного подхода к разработке вакцины на основе вариантов, которая обеспечивает такой же уровень защиты от Омикрона, как от более ранних вариантов, но с большей продолжительностью защиты", - добавил он.
В испытаниях примут участие 1420 человек, разделенных на три группы:
- привитые стандартной вакциной Pfizer (две дозы) получат еще одну или две дозы вакцины от Омикрона
- привитые тремя дозами вакцины Pfizer получат одну дозу стандартной вакцины или вакцины против Омикрона
- ранее невакцинированные, которые получат три дозы вакцины против Омикрона
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Как ранее сообщал Главред, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мариия ван Керкхове заявила о том, что новые штаммы коронавируса могут быть еще более заразными, чем бушующий Омикрон.
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