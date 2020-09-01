Плевать на санкции: Меркель прошлась по угрозам США из-за Северного потока-2

Меркель сделала смелое заявление о поводу Северного потока-2 / УНИАН

Несмотря на санкции США, газопровод Северный поток-2 для транспортировки российского газа в Германию по дну Балтийского моря должен быть достроен.

Об этом во вторник, 1 сентября, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе поездки в Штральзунд, передает Интерфакс-Украина.

"Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными", - сказала она.

В начале августа три сенатора США направили письмо с угрозами штрафных мер в немецкий порт Засниц-Мукран, рядом с которым находится газоприемная станция для газопровода Северный поток.

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Напомним, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявляла ‒ строительство газопровода Северный поток-2 является исключительно экономическим проектом и потому должно быть как можно скорее закончен.

Ранее евродепутат от Германии Михаэль Галер заявил, что ФРГ не нуждается в реализации газопровода Северный поток-2 – нужные объемы газа Берлин может получить транзитом через Украину.