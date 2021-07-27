"Подрывает безопасность Украины": в Европарламенте раскритиковали соглашение по Северному потоку-2

Европарламент выступил с заявление по Северному потоку-2 / pixabay.com

Члены Европейского парламента выступили с заявлением, в котором раскритиковали соглашение США и Германии по газопроводу Северный поток-2.

Так, заявление обнародовали 27 июля, в котором законодательный орган ЕС призывает обратить внимание на то, что проект подрывает безопасность Украины и противоречит "Зеленому курсу".

Член Европарламента Пятрас Ауштрявичюс в Facebook сообщил, что соглашение между Германией и США является попыткой стран улучшить отношения и изменить ситуацию с "очень плохой на плохую".

"Газопровод Северный поток - 2 подрывает безопасность Украины, особенно в связи с тем, что Россия продолжает провоцировать и нагнетать напряженность против Украины: от наращивания военного потенциала у границ Украины, свидетелями которого мы стали этой весной, до последней пропагандистской акции с подачи жалобы против Украины в Европейский суд по правам человека", - сообщается в заявлении членов Европарламента.

В частности, отмечается, что запуск газопровода не только противоречит "Зеленому курсу", но увеличивает зависимость ЕС от энергоносителей из Российской Федерации.

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Стоит отметить, что заявление поддержали 11 членов Европарламента.

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Соглашение между США и Германией - о чем ранее сообщал Главред:

21 июля стало известно, что официальные Вашингтон и Берлин достигли соглашения по Северному потоку-2. Согласно договоренностям, США будут добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет. Кроме того, стороны договорились, что России не позволят "использовать энергию в качестве оружия". Если страна-оккупант нарушит это правило, Германия будет инициировать против нее санкции.

Гарантии для Украины

Германия должна выделить более 200 миллионов евро на поддержку энергосектора и недопущение энергозависимости Украины.

В частности, у Меркель согласились организовать "зеленый фонд" размером 1 миллиард долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины. Берлин профинансирует 175 миллионов долларов.

Также Германия назначит представителя с финансированием в размере 70 миллионов долларов. Он будет развивать двусторонние проекты с Украиной в сфере энергетики.

Также документ предусматривает предоставление Украине технической помощи для интеграции в электросеть ЕС.

Тем временем МИД Украины уже направил ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения, которое США и Германия заключили по газопроводу Северный поток-2. Кроме того, украинская сторона инициирует консультации с Еврокомиссией.