Facebook наказал Поклонскую по запросу Украины

Поклонская получила санкции от Facebook / УНИАН

Администрация Facebook убрала галочку персональной верификации со страницы депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, которая ранее была так называемым прокурором аннексированного Крыма.

"У одного депутата Госдумы РФ, которая имеет отношение к содействию вооруженной агрессии РФ против Украины, совершению военных преступлений и противоправному запрету Меджлиса крымскотатарского народа исчезла галочка верификации в соцсети Facebook", — сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич нас своей странице в Facebook.

По словам чиновника, ему было приятно быть полезным для родины и инициировать процесс наказания для тех, кто поддержал агрессора. Он подчеркнул, что это, разумеется, мелочи, но все же для Украины – приятная новость.

Как известно, Поклонская была назначена прокурором Крыма после аннексии полуострова Россией в 2014 году. В 2016 году она прошла в Госдуму РФ от партии Единая Россия, и сейчас является действующим депутатом российского парламента.

Напомним, Поклонская разразилась очередным бредом об Украине. Депутат Госдумы нашла актуальную тему для своих рассуждений - пандемию коронавируса.

Как ранее сообщалось, Поклонская порадовалась отставке Алексея Гончарука с поста премьер-министра. "Няш-мяш" громогласно заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ее наконец-то услышал. При этом она не забыла напомнить о своих украинских корнях.