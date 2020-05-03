Facebook наказал Поклонскую по запросу Украины

Украинские чиновники довольны своей работой.
Администрация Facebook убрала галочку персональной верификации со страницы депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, которая ранее была так называемым прокурором аннексированного Крыма.
"У одного депутата Госдумы РФ, которая имеет отношение к содействию вооруженной агрессии РФ против Украины, совершению военных преступлений и противоправному запрету Меджлиса крымскотатарского народа исчезла галочка верификации в соцсети Facebook", — сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич нас своей странице в Facebook.
По словам чиновника, ему было приятно быть полезным для родины и инициировать процесс наказания для тех, кто поддержал агрессора. Он подчеркнул, что это, разумеется, мелочи, но все же для Украины – приятная новость.
Как известно, Поклонская была назначена прокурором Крыма после аннексии полуострова Россией в 2014 году. В 2016 году она прошла в Госдуму РФ от партии Единая Россия, и сейчас является действующим депутатом российского парламента.
Напомним, Поклонская разразилась очередным бредом об Украине. Депутат Госдумы нашла актуальную тему для своих рассуждений - пандемию коронавируса.
Как ранее сообщалось, Поклонская порадовалась отставке Алексея Гончарука с поста премьер-министра. "Няш-мяш" громогласно заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ее наконец-то услышал. При этом она не забыла напомнить о своих украинских корнях.