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Грандиозные планы: Маск назвал сроки полета на Луну

31 мая 2020, 18:56

Глава американской компании SpaceX уверен, что в течение четырех лет можно будет отправиться на Луну.

Илон Маск
Илон Маск озвучил сроки полета на Луну / Reuters

Глава американской компании SpaceX Илон Маск, которая вчера осуществила успешный запуск корабля CrewDragon, сообщил о грандиозных планах совершить полеты на Луну. По его словам, это станет реально в течении следующих четырех лет.

При этом Маск отметил, что хотел бы осуществить полет уже через два года, но это нереально, пишет Reuters.

Также он сообщил, что был бы удивлен, если бы полет на Луну удалось совершить через четыре года.

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"Думаю, у меня такое желание, чтобы мы сделали это через два года, но это может быть и через четыре. Думаю, о двух годах и речи быть не может. И я был бы удивлен, если бы мы сделали это через четыре года", - сказал Маск.

Также глава SpaceX ответил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, который еще в 2014 году предложил США отправлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Такое заявление он сделал в ответ на введенные санкции со стороны США из-за аннексии Россией Крыма.

"Батут работает", - отметил Маск.

Напомним, в США компания SpaceX Илона Маска 30 мая в 22:22 по киевскому времени успешно осуществила запуск космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.

Как ранее сообщалось, 27 мая SpaceX отменила миссию по отправке астронавтов в космос по причине неблагоприятных погодных условий за 16 минут до взлета. Осуществить взлет успешно удалось лишь со второй попытки.

Илон Маск космос Луна новости США
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