Политолог пояснил, закончит ли смерть Путина войну в Украине / коллаж ua.depositphotos.com

Если в РФ внезапно умрет диктатор Путин, то вряд ли закончится развязанная им война против Украины. Такой прогноз озвучил известный специалист по политологии Иван Преображенский в интервью портале "Новое время".

Как говорит эксперт, даже если Путин очень и очень болен, до сих пор толком не ясно, насколько устойчива сотворенная им в РФ политическая система.

"Полагаю, тут нужно по аналогии нужно смотреть на схожие авторитарные политикумы в остальных постсоветских странах. Россия пока далеко от Туркменистана. И ее система не настолько устойчива как там. Сама же Россия похожа сейчас в своей политической структуре к Узбекистану", — считает Преображенский.

По его словам, если диктатор Путин быстро скончается, что кремлевская верхушка сможет выбрать ему преемника, но при этом сразу начнется "эрозия политического режима".

Но Преображенский считает, что война при этом не закончится.

"Нет, она зависнет, но решать, что будет дальше, будет тот, кто выиграет в этом крысином забеге. Я думаю, будет позиция: "войны до победного конца" и будет позиция: „давайте мы это дело каким-то образом заморозим и попробуем договориться". И это точно будет одна из важных тем в вопросе, кто станет преемником Путина", — подытожил политолог.

Читайте такжеСмертельная болезнь: эксперт объяснил, зачем на Западе "хоронят" Путина

Путин болен - что известно

Президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики обнаружили у него рак крови, пишет британское издание The Mirror со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, также считает, что Путин действительно серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

В начале июня журналистам стало известно, что Путина готовят к операции. Ее планируют провести в Национальном медицинском Исследовательском центре онкологии им. Блохина, который расположен в Москве. По данным СМИ, у президента РФ диагностировали рак поджелудочной железы. Болезнь прогрессирует. Операция если и продлит жизнь Путина, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах.

Другие новости: