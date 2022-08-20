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Польша в ответ на бряцанье РФ ракетами применит статью НАТО о защите

20 августа 2022, 22:42

Польша в ответ на размещение РФ ракет в Калининградской области адекватно ответить. В частности, официальная Варшава может активизировать 5 статью Устава НАТО.

Польша, САУ
Польша в ответ на бряцанье РФ ракетами применит статью НАТО о защите / ua.depositphotos.com и УНИАН

Польша в ответ на размещение РФ гиперзвуковых ракет в Калининградской области будет активизировать 5 статью Устава НАТО. Об этом заявил госсекретарь Минобороны Польши Войцех Скуркевич, сообщает польское издание PAP.

"Как государство на восточном фланге НАТО мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые делает Россия", – сказал он.

Скуркевич отметил, что Польша находится в постоянном контакте с партнерами по НАТО. По его словам, в случае возникновения реальной угрозы будет автоматически введена в действие 5-я статья Устава НАТО, которая предусматривает коллективную защиту.

"Соответствующие обязательства четко озвучены членами Североатлантического Альянса и президентом США Джо Байденом", – отметил он.

Справка. Статья №5 устава НАТО предусматривает, что в случае вооруженного нападения на любое из государств НАТО все остальные члены Альянса считают этот акт нападением на них всех. Впервые в своей истории НАТО применила статью 5 после террористических актов 11 сентября 2001 года против США.

Напомним, ранее Литва с 18 июня, руководствуясь санкциями Евросоюза в отношении России, приняла решение о прекращении транзита ряда российских товаров в Калининградскую область. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что эмбарго затронуло около 50% всех грузов, которые попадали в область с других российских регионов.

Позднее депутат Госдумы РФ и генерал Андрей Гурулев на российском ТВ говорил - Лондон станет первым городом, который РФ начнет бомбить, если блокада Калининграда приведет к Третьей мировой.

"Мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым пострадавшим будет Лондон. Кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов" - добавил депутат.

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Автор: Егор Бунин
новости Польши крылатые ракеты Калининградская область
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